Serielizados estrenarà més de 20 noves sèries i documentals a Filmin

El Festival Internacional de Sèries, Serielizados Fest, estrenarà més de 20 sèries i documentals inèdits a través de Filmin del 20 al 29 d'octubre. Dins de la Secció Oficial, el festival estrenarà, entre d'altres, la sèrie 22. Juli (Noruega, 2020); Everything's gonna be okay (EEUU, 2020), la nova sèrie del còmic Josh Thomas; la comèdia We got this (Suècia, 2020) i Thin Ice (Suècia, 2020). Altres noms destacats seran Cry Wolf (Dinamarca, 2020), la tragicòmica Albatros (Bèlgica, 2020) i I Parlement (França, 2020). Aquestes set sèries optaran al Premi del Jurat. El paquet d'estrenes inclou Secció Oficial, Secció Panorama, Secció Short Form, Documentals i el VII Showcase de Pilotos.

Margaret Atwood: Palabra tras palabra tras palabra es poder (Canadà, 2019); For Madmen Only: las historias de Del Close (EEUU, 2020); Too Funny to Fail: Vida y muerte de Dana Carvey Show (EEUU, 2017) i Kismet: Cómo los culebrones turcos cambiaron el mundo (Turquia, 2017) seran els documentals que es podran veure a través de la plataforma en streaming durant aquesta edició del festival. Una altra novetat d'aquesta 7a edició és la incorporació de la secció Short Form, en la que el festival estrena minisèries o sèries de format curt. Inaugurarà aquesta nova secció la cibernètica DragonSlayer666 (Finlàndia, 2017), comèdia sobre un jugador d'eSports de 19 anys.