La CCMA preveu tancar l'exercici amb un milió d'euros de dèficit pressupostari

La vicepresidenta del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i presidenta en funcions, Núria Llorach, va avançar ahir que la Corporació preveu tancar l'exercici amb un dèficit pressupostari d'un milió d'euros aproximadament, tot i que aquesta xifra pot patir variacions en funció de la millora dels ingressos per publicitat, que estima que cauran en 13,7 milions sobre la previsió.

D'altra banda, Llorach va lamentar que la corporació va rebre el 23 de juny la Comunicació de l'inici d'actuacions de comprovació i investigació per l'IVA del novembre del 2017 a l'abril del 2020: «Això és greu. Aquesta actuació d'Hisenda genera greus problemes de tresoreria a la CCMA», va criticar Llorach.

Llorach va lamentar que la corporació es veu afectada per una «forta caiguda» dels ingressos publicitaris, i que amb aquesta perspectiva, el Consell de Govern de la CCMA va acordar fa mesos l'aplicació d'un pla de contenció «molt rigorós» per eixugar aquest dèficit previst, que malgrat l'esforç, no es podrà compensar.

A la Comissió de Control de la CCMA celebrada ahir al Parlament, sobre l'ús del català i el castellà, que ha generat controvèrsia entre els grups parlamentaris, Llorach va defensar que la llengua catalana és, per llei, la llengua institucional a la Corporació, i la seva promoció, una missió essencial. També en va parlar Vicent Sanchis, director de TV3: «La CCMA té detallat quin ha de ser l'ús correcte de la llengua, a través d'una eina, el Llibre d'Estil, i vetllem perquè s'acompleixi».



La sortida de Terribas

A la mateixa Comissió de Control, i preguntat sobre la sortida de Mònica Terribas al capdavant d' El Matí de Catalunya Ràdio, el director de l'emissora pública catalana, Saül Gordillo, va defensar que «amb el poc temps» que la periodista els va donar per trobar una alternativa, van poder tancar el seu relleu «amb nota», ja que en onze dies van lligar la incorporació de Laura Rosel. Gordillo va reconèixer la feina de Rosel, la del subdirector del programa, Albert Segura, i també la tasca de l'equip, pel seu «esforç titànic» d'assumir un espai «d'aquesta envergadura» en aquestes «condicions».