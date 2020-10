Leonor Watling i Paco León protagonitzaran una sèrie sobre el confinament

La pandemia de la covid-19 i els mesos de confinament centraran l'eix argumental de Besos al aire, una minisèrie de dos episodis que serà protagonitzada per Paco León i Leonor Watling. La ficció, produïda per Mediaset España, narrarà set històries creuades ambientades durant els mesos de confinament. Es tracta d'un projecte que pretén «retre homenatge a l'optimisme, a l'amor, a l'esperança i a totes les persones que han vetllat per la salut i les necessitats de tothom durant els moments més durs de la pandèmia», segons ha explicat el grup Mediaset en un comunicat. La sèrie s'estrenarà a través de Telecinco.