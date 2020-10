Els creadors de «Paquita Salas» confirmen que hi haurà una quarta temporada

Més d'un any després d'estrenar la seva tercera tanda d'episodis, el mes de juny de 2019, Javier Calvo i Javier Ambrossi, els seus creadors, han confirmat ara que hi haurà una quarta temporada de Paquita Salas. Segons «els Javis», encara han d'acabar de tancar alguns detalls, però ja fa mesos que treballen en les noves històries del personatge interpretat per l'actor Brays Efe. En declaracions al programa Tarde lo que tarde de RNE, els dos creadors van assegurar dijous passat que, quan acabin amb Veneno, es posaran a treballar novament amb Paquita Salas.