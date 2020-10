El sarcasme sexual i quotidià de «Fleabag» arriba avui a Cosmo

Soltera, divertida, sarcàstica, amb més defectes que virtuts, i amb una vida sexual intensa. Aquest és el perfil de la protagonista de Fleabag, la nova comèdia que aquesta nit aterra al canal Cosmo amb un doble episodi. L'actriu Phoebe Waller-Bridge interpreta el paper d'una jove que tot just acaba de complir els trenta anys i que s'enfronta als seus propis dimonis, a la mort de la seva millor amiga i a una família amb la qual no se sent integrada: el seu pare està a punt de casar-se amb la seva padrina, a la qual odia, i la seva germana (tot l 'oposat a ella), té èxit en els negocis, però està lligada a una relació sentimental que la fa molt infeliç. A més, Fleabag regenta una cafeteria que està a punt de fer fallida.

Guanyadora de quatre premis Emmy -entre els quals el de la categoria a millor sèrie de comèdia i millor actriu protagonista de comèdia-, aquesta ficció de producció britànica, escrita i creada per la mateixa Waller-Bridge, destaca per tractar en dues temporades de sis capítols, de 30 minuts cadascuna, temes molt diversos amb grans dosis d'humor negre i molta incorrecció política.

Olivia Colman, Sian Clifford i Bill Paterson completen el repartiment de protagonistes d'aquesta sèrie, emesa amb gran èxit al Regne Unit a través del servei en streaming de la cadena BBC.