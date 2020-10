L'accidentada arribada de Jennifer a 'First Dates': "Una amiga em va dir que em passaria"

Alguns comensals de 'First Dates' poden iniciar la seva vetllada amb mal peu, literal i metafòricament parlant. Aquest és el cas de Jennifer, una esteticista de Guadalajara, que va derrapar i es va torçar el turmell en entrar al restaurant amb les seves sabates amb plataforma, tot i que sense haver de lamentar cap dany personal: "La meva amiga em va dir que segur que cauria", tal com explica Yotele.

"Em obligues a sortir i tot. Cura. No et em pots caure només entrar", va afirmar Carlos Sobera darrere d'ajudar-lo a l'veure aquest petit 'derrapatge' de la jove, que es va definir com una persona "bastant tradicional": "Vull tenir prou fills com a pla de futur i, si sorgeix, casar-me i tenir una estabilitat".

Deixant de banad aquest moment, Jennifer va conèixer a Juan, un especialista en màrqueting digital de 30 anys, que va explicar que porta més de 3 anys solter perquè creu que s'ha tornat una mica més exigent a l'hora de trobar parella: "Els meus pares es coneixen de tota la vida. Porten junts des de sempre i a mi m'agradaria trobar alguna cosa així. És quelcom difícil, però bé ... ".

La veritat és que tots dos van compartir una vetllada bastant amena en la qual es van fer diverses confessions mentre degustaven els plats. De fet, Joan va assegurar que no coneixia Guadalajara, tot i que no li va importar anar a descobrir-la: "Crec que sé on és, si no la buscaré al GPS . No he anat mai, però això pot ser una excusa per conèixer la ciutat".

La química que van demostrar tenir va ser determinant a 'La decisió final'. Tant Joan com Jennifer es van mostrar disposats a tenir una segona cita fora del restaurant de 'First Dates'. "M'agradaria que ens coneguéssim una mica més perquè aquest temps no ha estat suficient", va afirmar el jove.