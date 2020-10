Primeres infidelitats a 'La Isla de las Tentaciones': Tom es besa amb Sandra i Mayka amb Óscar

Després de veure les imatges del flirteig de Tom amb les solteres de 'La Isla de las Tentaciones', Melyssa es va ensorrar a la foguera i va acabar marxant a Villa Montaña per encarar-se a la seva parella i deixar-li les coses clares. Cridant 'Tom Brusse!', la jove va recriminar-li la seva actitud: "Havia de dir-te a la cara que ets un desgraciat i que no em tornaràs a veure en la vida. Ja no ets el meu xicot, pots follar-te a qui vulguis".



Tal i com explica Yotele, del mateix grup editorial que Diari de Girona, aquest estirada d'orelles va servir perquè Tom, lluny de reflexionar per la seva actitud, decidís refugiar-se en una de les temptadores. "Durant la relació amb Melyssa em faltava molt d'afecte i no puc negar que Sandra m'agrada", va confessar el concursant. En les imatges que es van emetre durant l'última gala, Tom i Sandra es van deixar endur i van acabar fent-se el seu primer petó d'amagat.



Però la cosa no va quedar aquí, ja que en la següent festa, els dos participants van continuar amb el seu acostament i van acabar besant-se apassionadament a la piscina i davant de tothom. "Ets un problema. Un problema que m'ha obert els ulls", va confessar l'empresari, que va acabar passant la nit al costat de Sandra.





Mayka es besa amb Óscar

?? Mayka se deja llevar con Óscar en la piscina: "Yo quiero estar contigo" #LaIslaDeLasTentaciones4 https://t.co/I4W2IZ8a9Z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 4, 2020

Tom no ha estat l'únic que ha caigut en la temptació en el reality de Telecinco. En el grup de les noies, Mayka va complir les paraules que havia deixat caure en l'anterior foguera. "Pablo m'ha mentit des del primer minut. M'he reprimit aquests dies, però ara faré el que em doni la gana", va dir després de veure la connexió de la seva parella amb Dorothy.Dit i fet, Mayka va començar a passar més temps amb Óscar, el participant de la primera edició que ha tornat a l'illa per trobar l'amor. "Jo vull estar amb tu. Estic molt a gust.", va confessar la concursant. Com era d'esperar, la tensió sexual entre tots dos va anar a més en la següent festa i es van acabar besant.