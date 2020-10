Amazon prepara una sèrie sobre la vida d'Amancio Ortega

Amazon Prime Video prepara una sèrie sobre la vida del fundador d'Inditex, Amancio Ortega, basada en la biografia escrita per Covadonga O'Shea, Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara. La sèrie constarà de vuit episodis i recorrerà la vida del fundador del gegant del tèxtil des dels seus orígens fins a convertir-se en un dels empresaris més reeixits del món.

L'adaptació romandrà fidel a la biografia que, a través de converses amb el mateix Amancio i membres del seu cercle més proper, relata el recorregut de l'empresari gallec. La seva història posarà en valor la seva visió revolucionària de la indústria de la moda i que s'ha convertit en un referent per a Espanya i per a les escoles de negocis de tot el món.

«Amancio Ortega és sens dubte l'empresari espanyol més reconegut internacionalment i una figura clau en l'èxit de la moda espanyola a escala mundial amb una història personal increïble», ha declarat Ricardo Cabornero, cap de continguts d'Amazon Prime a Espanya.

«Volem que els membres Prime descobreixin no només el seu treball per aconseguir l'èxit empresarial, sinó també el seu costat més humà i menys conegut», ha afegit el directiu en el comunicat oficial difós per Amazon Prime.

«Fa 6 anys que perseguim com a productors i gallecs el poder portar a la pantalla la història d'un home senzill dotat d'allò que només tenen uns pocs. Com ell mateix diu al llibre de Covadonga: 'No he estat sol en això i no mereixo cap reconeixement més que el de la feina i la fortuna d'haver-me envoltat dels millors'», ha assenyalat Mamen Quintas, productora executiva de la sèrie en el mateix comunicat. Assenyala a més que la sèrie repassarà la vida d'Ortega «des que tenia tot just 12 anys fins passats els 70 amb fascinants companys de viatge que ens descobriran l'incansable camí de l'èxit».

Produïda per Ficción Producciones, amb la participació de Ràdio Televisión de Galícia, i de FORTA, i amb un guió escrit per la guanyadora del Goya Ángeles Gonzalez-Sinde juntament amb Marisol Ferrer, Mercedes Cruz i Daniela Fejerman, el projecte es troba en fase de preproducció i es començarà a enregistrar aviat en diverses localitzacions, entre elles la Corunya, Barcelona, Nova York, París i Lisboa.