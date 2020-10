TV3 presenta cinc apostes pensades exclusivament per ser emeses a la xarxa

TV3 va presentar ahir cinc produccions audiovisuals pensades prioritàriament per a internet. Segons un comunicat de la CCMA, es tracta de projectes que «trenquen l'esquema habitual de programa televisiu que després es publica a internet, ja que estan dissenyats tenint en compte els nous hàbits de consum digital, i s'ajusten tant pel to com pel format a les plataformes de vídeo i les xarxes socials». Les cinc produccions són: Mood Z, La comunitat, Cover, la segona temporada de Bricoheroes i Jugada mestra, i s'estrenaran totes durant el tercer trimestre del 2020 i el primer del 2021. A banda, a principis de l'any que ve, també arribaran dues noves produccions infantils.