Una càrrega de Mossos a Girona el 2018 es cola en una sèrie de Netflix ambientada a Madrid

Els incidents registrats a Girona el 6 de desembre de 2018 a la plaça de l'U d'octubre entre els assistents convocats per la plataforma Antifeixista i els agents dels Mossos d'Esquadra que impedien el pas cap al punt on Borbonia i Vox celebraven el seu acte en favor de la Constitució i la posterior càrrega de la policia catalana serveixen per il·lustrar les imatges d'uns greus incidents a Madrid en un dels capítols de la sèrie «Los Favoritos de Midas» que es troba disponible a la plataforma Netflix. Les imatges es colen i es barregen entre altres seqüències d'incidents i carregues policials autèntiques a Madrid i durant uns segons s'identifiquen perfectament elements gironins com la façana de l'escola Bruguera, una immobiliària de Jaume I i la plaça U d'Octubre. També ressalten les imatges de Mossos tacats amb pintura groga i el llançament de diverses tanques al damunt d'alguns agents.

La sèrie recrea la Madrid actual. La ciutat es troba immersa en una revolució ciutadana amb incidents que es registren a diari i on els enfrontaments amb la policia deixen fins i tot víctimes mortals. Cada nit es succeïxen enfrontaments entre la policia i manifestants. Les imatges per il·lustrar les baralles barregen imatges reals amb algunes de ficció i entremig es colen els incidents que corresponen als de la ciutat de Girona.

«Los Favoritos de Midas» té a Luis Tosar i Willy Toledo com a actors principals i relata una història i una trama de xantatges en el que es veuen involucrats estaments econòmics, policials i polítics.