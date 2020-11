El «Pop up xef» de Marc Ribas s'estrena visitant Palamós

TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 22.05 h, Pop up xef, un nou format gastronòmic en què dos cuiners, en un poble desconegut, hauran de fer el plat que el representi més bé. Tot això de la mà del xef Marc Ribas i amb Santi Villas i Meritxell Falgueras com a jurat. En cada lliurament, els dos concursants hauran de buscar inspiració submergint-se en les tradicions i les arrels de la vila escollida. Així, els dos cuiners hauran d'impregnar-se de l'essència d'un lloc que no coneixen parlant amb els veïns, recorrent els carrers o tastant els productes locals, entre d'altres.

En el programa d'estrena, Nil Bono, cap de cuina del restaurant Deliranto, amb una estrella Michelin, i Sara Nicolás, acostumada a competir i guanyar en concursos culinaris, surten dels seus restaurants i pugen cadascú en una furgoneta sense saber quina és la destinació. Marc Ribas els informa que es troben a Palamós i que tindran 60 minuts per trobar l'essència de la localitat empordanesa, que va més enllà de la famosa gamba de Palamós, i a la llotja no només hi trobaran gambes.

Al llarg de la temporada, Pop up xef també visitarà municipis com les Borges Blanques, Olot, Valls, Canet de Mar i la Seu d'Urgell. El programa és una producció de TV3, amb la col·laboració de DLO Magnolia, i amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per promocionar productes de proximitat de Catalunya.