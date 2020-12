Disney anuncia la seva allau d'estrenes d'aquí al 2025

Entre els pocs beneficiats per la pandèmia hi ha els executius de Disney i, en particular, els que han fet virar la companyia cap a l''streaming'. En només un any, aquest any de confinament, la plataforma Disney+ ha aconseguit gairebé 87 milions de subscriptors (el que s'esperava aconseguir durant l'any fiscal 2024), segons va anunciar Walt Disney Co al començament de la seva conferència virtual per a inversors de dijous. La companyia espera ara que Disney+ arribi a entre els 230 i 260 milions de subscriptors el 2025.

Ara mateix, Netflix (195 milions de subscriptors) no creix a la velocitat de Disney+, però l''streamer' pioner té a favor seu una oferta més diversa quant a nacionalitats, formats i punts de vista. Els dos gegants podrien compartir el seu regnat sense problema. El treball més dur quedarà reservat a les plataformes més petites, que hagin d'afirmar la seva qualitat i reforçar la seva singularitat.

L'èxit de Disney+ s'explica per la vastitud de la seva biblioteca, plena de clàssics animats d'aquests que els nens veuen repetidament, però sobretot per la popularitat de 'The mandalorian', l''spin-off' d''Star Wars' sobre un estoic caçarecompenses i la criatura que mira de portar de tornada amb els seus en un viatge galàctic amb parades intenses.

Però molts, inversors inclosos, es preguntaven si Disney+ podia sostenir un bon ritme de subscripcions només amb una sèrie estrella. A aquests escèptics semblava anar dedicat un aclaparador anunci de nous continguts d'aquí al 2025, en què apareixen una desena de sèries d''Star Wars', d'altres tantes marca Marvel o 15 sèries i 15 pel·lícules exclusives de Disney i Pixar.

L'univers d''Star Wars' segueix en expansió

Entre les primeres trobem no un, sinó dos, 'spin-offs' en imatge real de 'The mandalorian': 'Rangers of the New Republic', situat en la mateixa línia temporal, i 'Ahsoka', el previsible 'spin-off' sobre la jedi encarnada per Rosario Dawson en el cinquè episodi de la segona temporada. Justin Simien, director de 'Dear white people', pel·lícula i sèrie, prepara una sèrie sobre Lando Calrissian, tant de bo protagonitzada per Donald Glover, que li va donar vida a 'Han Solo: una historia de Star Wars'. Després de les preqüeles de Lucas, Hayden Christensen i Ewan McGregor tornaran a ser, respectivament, Vader i Obi-Wan a 'Obi-Wan Kenobi'. A més, es confirma per al 2022 l'estrena d''Andor', amb Diego Luna repetint el seu personatge de 'Rogue One'. Abans fins i tot hauria d'arribar l'animada 'Star Wars: The bad batch'. I el 2021 es podrà veure, segur, 'Star Wars: Visions', una sèrie de curts originals sobre la franquícia a càrrec de creadors anime. Al vessant cinematogràfic de la saga galàctica se li dona un respir fins al desembre del 2023, quan arribarà 'Rogue Squadron, dirigida per Patty Jenkins, autora de les dues entregues de 'Wonder Woman'.

La primera sèrie Marvel que veurà la llum a Disney+ serà 'Bruja Escarlata y Visión' (15 de gener), que pel que sembla s'haurà de degustar per entendre l'entrega de l'Univers Cinematogràfic de Marvel 'Doctor Strange 2: El multiverso de la locura', del gran Sam Raimi, prevista per al març del 2022. A 'WandaVision' la seguiran 'Halcón y el Soldado de Invierno' (19 de març) i 'Loki' (maig). A finals d'any arribarà 'Ms. Marvel', la sèrie sobre l'extraordinària Kamala Khan, adolescent pakistanesa-nord-americana que pot manipular la mida i forma del seu cos. Hi ha també en marxa sèries sobre Hawkeye, Hulka, Caballero Luna, Ironheart o Máquina de Guerra. Bàsicament, els pròxims anys seran tot un nirvana 'nerd', o 'nerdvana', per abreujar.

Entre les sèries d'animació destaquen 'Iwájú', col·laboració amb la companyia de còmics panafricana Kugali, i les basades en els universos de 'Big hero 6' ('Baymax!'), 'Zootrópolis', les princeses de color Tiana i Moana o, per la part de Pixar, 'Up' i 'Cars'. En aquests temps de sobreexplotació de propietats intel·lectuals, rara és la sèrie realment original, però a més d''Iwájú', hi ha l'odissea esportiva sobre 'softbol' 'Win or lose'.

El 'Pinocchio' amb Tom Hanks, només en 'streaming'

Com ja havien apuntat mitjans de la indústria, Disney ha traslladat importants projectes cinematogràfics com 'Pinocchio', dirigida per Robert Zemeckis i amb Tom Hanks com a Gepetto, o 'Peter Pan & Wendy', de David Lowery, al futur catàleg de Disney+. També la seqüela d''Encantada', protagonitzada per Amy Adams, es veurà exclusivament en 'streaming'. D'altra banda, la cinta d'animació 'Raya y el último dragón' passa d'estrenar-se només als cines a fer-ho simultàniament a Disney+ (amb un pagament addicional), el 5 de març. Només als cines, en principi, es podrà veure 'Lightyear', història animada de l'astronauta (fictici) en què es basa la joguina de 'Toy story'. A més, es manté només per a sales l'estrena de 'Viuda Negra', en principi la pròxima primavera. Ja el 2022 arribaran les seqüeles de 'Capitana Marvel' i 'Black Panther' o la nova entrega de 'Thor', dirigida, com l'última, per Taika Waititi.

Entre els anuncis més destacats de marques lligades a Disney+ hi trobem, per exemple, la renovació d''El cuento de la criada' (Hulu; aquí a HBO) per una cinquena temporada (la quarta ha d'estrenar-se el 2021) i el desenvolupament d'una sèrie de l'univers 'Alien' (FX; aquí, en principi, també a HBO) per Noah Hawley, creador de 'Fargo' i 'Legion'.