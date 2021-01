«El foraster» visita els paratges naturals de Vallfogona de Ripollès

Aquesta nit, a les 22.05 h, a TV3, una nova parada al camí d'El foraster. Aquesta passada tardor, Quim Masferrer va tornar a la carretera per conèixer la gent dels pobles de Catalunya i descobrir les seves petites grans històries. Aquesta setmana viatja al Ripollès, a Vallfogona, un poble on l'esplendor de la natura es deixa sentir per tot arreu.

Vallfogona de Ripollès, al mig d'una de les valls més desconegudes de la comarca del Ripollès, és un poble on l'esplendor de la natura, sobretot a la tardor, es deixa sentir per tot arreu.

Allà, el foraster coneixerà en Quim i la Gemma, una parella de ciutat que van decidir fer formatges i tenir el seu propi ramat d'ovelles, sense tenir-ne ni idea. Però Quim Masferrer també trobarà en Ramon i la Dolors, un pare i una filla, pastors de tota la vida, i que saben molt bé com controlar el seu ramat. A Vallfogona també hi viuen la Virgínia i en Pitu, una parella d'avis que no poden parar de riure mentre se les van fotent; els «Jaumes», que miren de domar les seves vaques amb resultats no del tot satisfactoris, i en Joan, un llenyataire que estima el bosc com si fos el seu fill.A més, de la mà de l'Eudald, en Quim viurà en primera persona un ritual originari dels indis Lakota, dins una cabana de sudoració, que pot acabar alterant la seva percepció de la realitat.