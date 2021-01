Tres espais gironins lluitaran per ser el «monument favorit de Catalunya» en un concurs de TV3

TV3 ha presentat aquest dijous "Batalla monumental", un nou concurs que s'estrenarà el proper diumenge 10 de gener a les 22.45 hores i que enfrontarà 12 monuments de Catalunya perquè l'audiència decideixi quin és el seu favorit.





"És un programa d'entreteniment fet amb una idea de servei públic, per conèixer millor el patrimoni cultural i arquitectònic i el país, ha destacat el director de TV3, Vicent Sanchis, en la presentació del programa, que tindrà Roger de Gràcia com a conductor i a Candela Figueras i Ivan Medina com a reporters que defensaran els monuments seleccionats.Vicent Sanchis ha destacat que els monuments que han entrat en la selecció del programa donen una idea molt aproximada de la riquesa monumental de Catalunya.A cada capítol s'enfrontaran dos monuments i els sis guanyadors passaran a una final, que es disputarà en un programa especial en directe, per ser coronats com el "Monument favorit de Catalunya".Leso les de Tarraco; el castell de Miravet o el de Cardona; l'església de Sant Climent de Taüll o el; La Pedrera o el Recinte Modernista de Sant Pau; el monestir de Santes Creus o el de Poblet; i la Seu Vella de Lleida o laseran els sis duels de el programa.El concurs és un dels projectes seleccionats en la convocatòria del Departament de Cultura per fomentar la producció audiovisual i reactivar el teixit empresarial d'aquest sector.En aquest sentit, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha posat en valor el format del programa per combinar entreteniment i cultura i ha confiat que la difusió del patrimoni farà créixer l'interès per visitar i conservar els monuments."El patrimoni no és res sense la ciutadania, el que volem és que aquest programa fomenti el coneixement i l'estima pel patrimoni i la terra", ha assenyalat Ponsa.