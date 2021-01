La sèrie "El senyor dels anells" se situarà milers d'anys abans del Hobbit

La sèrie sobre el món de "El senyor dels anells", produïda per l'espanyol J.A. Baiona per a Amazon Studios, se situarà "milers d'anys abans" dels esdeveniments narrats a "El Hobbit" i en la història de J.R.R.Tolkien que es va convertir en una trilogia per al cinema.

Les dues obres de Tolkien es desenvolupen en la Tercera Edat del Sol de la Terra Mitjana i la sèrie retrocedeix fins a la Segona Edat, en l'era on "van ser forjats grans poders", segons han assenyalat fonts d'Amazon Prime Vídeo a EFE.

Una època "en la qual els regnes van aconseguir la glòria i van caure en la ruïna, en la qual herois poc probables es van posar a prova, l'esperança penjava dels fils més fins i en la qual el vilà més gran de tots els que van sortir de la imaginació de Tolkien amenaçava de cobrir al món de foscor".

Un vilà que, segons la web TheOneRing, seria de nou el malvat Sauron, una dada que no ha estat confirmat per Amazon.

La sèrie, que s'està rodant a Nova Zelanda, comença en una època de relativa pau i està protagonitzada per personatges tant nous com coneguts, que s'enfronten al ressorgiment del mal en la Terra Mitjana.

"Des de les profunditats més fosques de les Muntanyes Ennuvolades, fins als majestuosos boscos de la capital èlfica de Lindon, o els llunyans confins del mapa, aquests regnes i personatges forjaran llegats que viuran molt després que ells se n'hagin anat", afegeix Amazon.

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers i Daniel Weyman són els noms ja confirmats per a aquesta producció, la primera temporada de la qual constarà de vuit episodis.

Després de dirigir "Jurassic World: el regne caigut" (2018), Baiona s'ha ficat en aquest projecte com a productor executiu -al costat de la seva sòcia Belén Atienza- i director dels dos primers episodis.