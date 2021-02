Iñaki Williams sobre un discurs Abascal: «Si et digués el que penso tindria un problema»

L'últim programa de Salvados de la Sexta va analitzar el racisme, i per fer-ho va parlar amb el futbolista basc Iñaki Williams, de pares ghanesos, o Sitapha Savané, exjugador de Bàsquet d'origen senegalès.





"Si te dijese lo que pienso realmente de este discurso me metería en un problema".



Yo también, @Williaaams45 #SalvadosRacismo pic.twitter.com/QputrjHLkw — Salvados (@salvadostv) February 7, 2021

parlant en contra de la immigració il·legal, on assegurava que eren joves amb «millor forma física» i que «no son refugiats, son invasors promoguts per les elits».«Si et digués el que penso realment d'aquest discurs tindria un problema» va respondre el futbolista de l'Athletic de Bilbao, i va afegir que esperava «que la gent no faci cas a aquestes bajanades».Savané tampoc es va quedar callat davant les paraules del líder de Vox, i va afirmar que aquest discurs «és molt perillós perquè justament». L'exjugador del Joventut afegia que amb aquests discursos «aconsegueix reclutar a persones que diuen que és culpa d'aquests i, justament els que menys culpa tenen».Els dos jugadors van relatar alguns delsque han hagut de patir durant la seva carrera esportiva.