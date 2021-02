David Trueba estrenarà a la primavera una sèrie documental sobre els Pujol-Ferrusola

L'escriptor, periodista i director David Trueba (Madrid, 1969) estrenarà a la primavera la sèrie documental 'La sagrada familia' sobre l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i els seus set fills, una família acusada per l'Audiència Nacional d'actuar com una organització criminal. Segons ha informat la plataforma Discovery+ en un comunicat, aquesta serà la primera entrega d'una aposta estratègica de la plataforma per a continguts produïts a l'estat. De fet, serà la posada de llarg del nou servei d'streaming de Discovery a Espanya, que inclourà continguts de ficció i no-ficció.

Trueba, que ja està en fase de rodatge, il·lustra a la sèrie com durant dècades Jordi Pujol va ser vist per una part de la societat catalana com un referent no només polític, sinó també cívic i moral. Des d'aleshores, la família ha estat en el focus de diferents escàndols de corrupció, i està acusada de frau amb Hisenda, blanqueig i evasió de capitals i d'actuar sistemàticament com un "clan mafiós".

En quatre entregues d'una hora, el cineasta s'introdueix en les dinàmiques de la família, tot comptant amb la participació de personalitats polítiques, periodístiques i de la magistratura, així com col·laboradors i persones properes al cercle familiar. "Com en les millors novel·les, la saga familiar dels Pujol està farcida d'anècdotes, incidents i episodis memorables", explica Trueba, i per a ell pocs materials humans poden ser més rics per a retratar un temps i un país.

"Tractament èpic"

Segons avança, la seva idea, produïda per Lavinia Audiovisual per a Discovery, és donar-li al material un "tractament èpic", on els afanys i l'ambició determinen també el destí final dels personatges. Trueba ha destacat que serà fidel als esdeveniments reals, però amb la convicció de ser davant d'un personatge icònic, "més gran que la vida".

Per la seva banda, el vicepresident sènior i director general de Discovery Espanya, Antonio Ruiz, ha celebrat la primera de "moltes produccions originals" locals. I ha afegit que aquest llançament respon a una estratègia que aposta pel talent local a través d'històries sobre la vida real que siguin "rellevants" per a tothom.