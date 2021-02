Regé-Jean Page, dels «Bridgerton», fitxa per «Dragones y mazmorras»

Regé-Jean Page ha saltat a la fama gràcies al seu rol de Simon Basset als Bridgerton. Després de l'èxit de la sèrie de Netflix, que ja té confirmada segona temporada, l'actor ha fitxat per la pel·lícula de Dragones y mazmorras.

Tal com ha assenyalat Variety, de moment no se sap quin personatge interpretarà l'actor londinenc. La pel·lícula de Hasbro, eOne i Paramount ja ha confirmat en el seu repartiment a Chris Pine, Michelle Rodriguez i Justice Smith. La pel·lícula estarà dirigida i escrita per Jonathan Goldstein i John Francis Daley. De moment no es coneixen detalls de la trama, excepte que estarà inspirada en el popular joc de rol.

Aquesta no serà la primera vegada que el joc s'adapti a la pantalla gran. Courtney Solomon va estrenar en 2000 un film protagonitzat per Justin Whalin, Marlon Wayans, Thora Birch i Jeremy Irons. La pel·lícula va ser un fracàs de taquilla i només va recaptar 33,9 milions de dòlars a partir d'un pressupost de 45 milions.

Els estudis porten anys tractant de rodar una nova adaptació. Warner Bros. Pictures va planejar en 2015 una nova pel·lícula amb Rob Letterman com a realitzador. En 2017 el projecte va passar a les mans de Paramount i l'actor Joe Manganiello, que és fan del joc, va intentar participar. Més tard, el director de 'Batman: La LLEGO pel·lícula', Chris McKay, va iniciar les negociacions per a dirigir. En 2019 van començar a sonar els noms de Jonathan Goldstein i John Francis Daley, guionistes de 'Spider-Man: Homecoming' i directors de 'Nit de jocs', per a dirigir. Finalment, a principis de 2020 Goldstein i Daley van anunciar que ja havien acabat el guió de la producció.

A més d'haver treballat als Bridgerton, Page ha aparegut en sèries com For the people i Waterloo Road. En la gran pantalla els espectadors l'han vist a Mortal Engines i L'amor de Sylvie. Dragones y mazmorras serà el seu primer treball després de l'èxit de Netflix.