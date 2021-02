Ana Rosa carrega contra Iglesias: "a mi m'elegeixen cada dia i a vostè el va triar Sánchez"

Ana Rosa Quintana s'ha dirigit avui a Pablo Iglesias després que el vicepresident demanés un control democràtic sobre la premsa en el Congrés dels diputats. La presentadora s'ha posat seriosa contra el líder de Podemos, fent al·lusió també als actes vandàlics que defensa el polític: "Els radicals que protesten per la llibertat de Pablo Hasél asseguren que defensen la llibertat d'expressió. Això sí, cremant carrers i saquejant comerços que estan arruïnats per la pandèmia", ha expressat.

"Iglesias exigeix al Congrés la Mordassa amb els mitjans de comunicació crítics perquè diu que tenen més poder que ell", enunciava la presentadora, que afegia: "Ell assegura que els ciutadans no tenen cap control democràtic sobre la premsa i que als polítics els tria el poble cada quatre anys".

Mirant a càmera, la presentadora responia de manera taxativa: "Senyor Iglesias, a mi em trien cada dia, cada hora i cada minut, no hi ha res més democràtic que el comandament a distància i a vostè l'ha elegit com a vicepresident Pedro Sánchez".

"Si no ens volguessin, no duraríem ni un Telenotícies. Els Telenotícies que reclamava per a vostè", ha expressat en al·lusió a l'acord al qual va intentar arribar amb el PSOE. A més, Ana Rosa recorda que Iglesias "va créixer gràcies a les seves intervencions en aquests mitjans que ara vol emmordassar amb un control democràtic a l'estil de Veneçuela. El que vol és un Aló vicepresident. No li ho donen i es cabreja".