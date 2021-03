La narració del Barça-Sevilla de Manu Carreño provoca indignació

La retransmissió de l'emocionant i èpic partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei oferta per Tele 5 no ha sigut del gust de tothom. Almenys dels aficionats barcelonistes, que han vist, o més ben dit sentit, cert partidisme mal dissimulat en els comentaris del periodista Manu Carreño, secundat pels exfutbolistes Kiko Narváez i Fernando Morientes, ex Atlètic de Madrid i ex Reial Madrid, respectivament, tal com explica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El presentador d''El larguero' es va mostrar especialment primmirat en dues jugades claus del partit: els penals.

El Sevilla va tenir la seva gran oportunitat en el penal assenyalat a Mingueza. Si Ocampo marcava, la situació per als blaugrana es tornava complicadíssima, però encara faltava molt partit per jugar. Però això no va semblar importar-hi a un Carreño que el tenia claríssim: «Si Ocampos marca, el Sevilla jugarà la final», afirmava d'una manera un punt temerària.

I en el possible penal de Lenglet, no assenyalat per l'àrbitre i en què la pilota li va tocar a la mà després d'impactar-li al pit, a Tele 5 ho tenien clar: «Pel nostre àrbitre de Mediaset sí que és penal».

En els minuts finals, i amb 1-0 al marcador, el periodista semblava tenir clar que l'equip sevillà aconseguiria arribar a la final. Fins a cinc vegades va repetir «el Sevilla es fica a la final» en tot just 20 minuts, per reblar en el minut 90, en el servei d'un córner: «Compte, que el partit podria acabar després d'aquest córner».