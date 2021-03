El masclisme d'Isabel San Sebastián amb Irene Montero: "Mocosa, has conquistat el llit de Pablo Iglesias"

Isabel San Sebastián s'ha situat en el focus de la polèmica per les seves paraules masclistes sobre Irene Montero. La periodista i col·laboradora habitual de 'El programa d'Ana Rosa' va participar aquest cap de setmana en el canal de Youtube de Javier Negre, on va pronunciar una sèrie de comentaris lamentables que han causat indignació en xarxes socials.



"Aquesta noia està cada dia pitjor. He sentit unes declaracions seves parlant del carrer, del que ens va costar, de les conquestes i de continuar reivindicant els nostres drets...", va començar dient sobre la ministra d'Igualtat, a qui va llançar una pregunta amb insult inclòs: "Però tu quina conquesta has hagut de fer, mocosa?".





Aquí tienen a la periodista Isabel San Sebastián diciendo que Irene Montero llegó a ser Ministra "por conquistar la cama de Pablo Iglesias". Javier Negre ríe. Y ante esta basura hay que callarse, porque si no resulta que estás señalando a periodistas. Qué vergüenza todo. pic.twitter.com/rP9Si7MfLf — Jules (@CensoredJules) March 7, 2021

: "L'única cosa que has hagut de conquistar és el llit de Pablo Iglesias per a arribar a ser ministra. Però tu què has fet? Quan vas néixer les dones ja tenien tots els seus drets"."Vas anar a la Universitat, que et vam pagar els qui treballàvem amb els nostres impostos. Vas treballar de caixera en un supermercat i d'aquí vas passar a ministra per la via més vella del món", va deixar anar la tertuliana televisiva. "Em bull la sang. Jo he hagut de lluitar per a fer una carrera en un món masculí, però Irene Montero?", va afegir abans d'assegurar que no li importen "lesque no tenen idea de llaurar-se una carrera".