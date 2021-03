La polèmica entrevista d'Oprah a Meghan i Harry: Horari i on veure-la

Atresmedia s'ha fet amb els drets d'emissió a Espanya de la polèmica entrevista que Oprah Winfrey va realitzar a Megan Markle i al Príncep Harry. El grup emetrà aquesta controvertida conversa, que ha aixecat polseguera a la Casa Reial britànica dissabte que ve a les 19.15 hores a Antena 3 i laSexta el diumenge després de 'El objetivo'.

A més, Antena 3 oferirà dues pel·lícules relacionades prèviament al 'Multicine': la primera d'elles serà 'Meghan i Harry, un enllaç real', i la segona 'Meghan i Harry: un romanç real'. D'aquesta manera, la cadena aposta per un dissabte temàtic dedicat a la polèmica entrevista una setmana després d'haver-se emès als Estats Units.

L'emissió d'aquesta entrevista ha provocat fins i tot la reacció de la Reina Isabel II, que va assegurar estar "trista" per les "preocupants" sensacions dels ducs de Sussex. En l'entrevista amb la famosa periodista, Meghan va revelar impactants detalls sobre el que va sentir durant l'embaràs del seu fill Archie.

A més de trencar la tradició de confessar el sexe del seu segon bebè abans del seu naixement, Meghan va confessar que durant el seu embaràs no va tenir el suport de la Casa Reial, ja que va sentir que la família "no volia que tingués el títol de príncep". Entre les declaracions més controvertides de la xerrada a la qual es va sumar Harry, destaca que la família reial va arribar a preguntar a Harry com de fosca podria arribar a ser la pell del seu fill, amb relació a l'ascendència afroamericana de l'actriu.