Emma García perd al seu copresentador: Telecinco acomiada José Ángel Leiras de 'Viva la vida'

José Ángel Leiras ja no forma part de l'equip de 'Viva la vida'. El programa de Telecinco ha decidit prescindir dels seus serveis després de gairebé cinc anys com a redactor i copresentador i procedir a acomiadar-lo, com ha avançat El Nacional i ha verificat YOTELE.

La seva sortida de l'magazín presentat per Emma García i produït per Cuarzo, que va tenir lloc fa tres setmanes, no s'ha produït en termes amistosos, si bé es desconeixen els motius exactes que l'han motivada. En la seva última aparició, no es va acomiadar dels espectadors ni el programa li va dedicar cap tipus d'adéu.