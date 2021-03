Netflix es prepara per evitar que diversos usuaris utilitzin un mateix compte

Netflix ha iniciat les proves d'una funció que evitaria que diversos usuaris comparteixin la contrasenya d'una subscripció. Ho faria a través d'un sistema que, a més d'avisar, envia un codi de verificació a l'usuari original.

Alguns usuaris de la plataforma de contingut en streaming han vist, en iniciar sessió, que la pantalla del seu televisor mostrava un missatge informant que si no eren els amos del compte, havien de crear-ne un de nou.

El missatge forma part d'una prova que la companyia tecnològica ha iniciat per assegurar-se que qui inicia sessió és el subscriptor. I per això, seguidament envia un codi de verificació.

Aquesta és una de les "centenars de proves" que Netflix realitza cada any. En aquest cas, la prova "està dissenyada per ajudar a garantir que les persones que usen comptes de Netflix estiguin autoritzades a fer-ho", segons afirma un portaveu de la CNBC.

Aquesta prova no té de moment una finalitat clara, ja que podria desincentivar que els usuaris comparteixin la contrasenya d'un compte, però també evitar que a aquest accedeixin tercers no autoritzats, per exemple, després d'una bretxa de seguretat en la qual hagin quedat exposades les credencials.