Mediaset cancel·la «Mujeres y hombres y viceversa»

El grup de comunicació Mediaset ha decidit eliminar de la seva graella televisiva el programa "Mujeres y hombres y viceversa" (MyHyV) després de 13 anys en antena i després de les males dades d'audiència registrades en els últims programes.



Amb un tuit una miqueta enigmàtic ha estat el mateix grup de comunicació el que ha confirmat una informació que ja circulava per les xarxes socials.





- Oye, te has enterado?

- De qué?

- Mediaset y #MyHyV han roto

- Cómo?????

- Como lo lees

- Y no puede haber ni una posibilidad de reconciliación?

- Ya sabes, dónde hubo fuego...

- Ayyyy, ojalá ??

- Bueno, te dejo

- Que viva el amor ?????? — Mediaset España (@mediasetcom) March 15, 2021

Un missatge que deixaria una porta oberta a, com ja fes el 2018, quan va decidir fer una rentada de cara al programa amb un canvi de presentador (Toñi Moreno per Emma García) i substituint la seva emissió dels matins de Telecinco a la sobretaula de Cuatro.Ni l'últim fitxatge decom a presentador i, fins i tot, el decom a "tronista" han aconseguit millorar les males dades d'audiència que han obligat a Mediaset a eliminar, de moment, de la seva graella un programa que va néixer el juny de 2008 de la mà d'Emma García i que aviat que es va convertir en un gran èxit.La frescor del format, amb joves decidits a trobar l'amor, fos com a "tronistes" o com a pretendents, van despertar una infinitat de serials que van alimentar a la cadena amb grans dades d'audiència, però també li va servir per a retroalimentar-se, perquè molts dels seus protagonistes van fer el salt posterior a uns altres "realities" i programes tant de Telecinco com de Cuatro.