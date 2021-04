Miguel Bosé eleva el to: "Les vacunes no són la solució"

Miguel Bosé eleva el to: "Les vacunes no són la solució"

La segona part de l'entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé ha estat plena de moments de tensió. El cantant va elevar el to davant el periodista de La Sexta, que no se'n sabia avenir, mantenint el perillós i ignorant missatge negacionista que predica en les seves xarxes socials des de fa mesos, mostrant-se incapaç d'aportar cap argument sòlid.

"Aquesta dictadura ha d'acabar. Em molesta el sistema: demòcrates, republicans, gent d'esquerra, de centre i de dreta", començava dient. Sense cap marge per al dubte, l'artista va assegurar que porta la seva posició "amb el cap ben alt" perquè, segons ell, es troba "al costat de la veritat".

Va aprofitar la seva trobada amb Évole per aprofundir en les desgavellades teories que asseguren que la pandèmia sanitària no existeix i que és una gran mentida orquestrada pels governs, una cosa que va començar a afirmar fa un any, quan Espanya es trobava confinada i el nombre d'infectats i morts per coronavirus no parava de créixer.

Segons el seu testimoni, després de donar la seva opinió públicament, ha hagut de patir "una onada d'atacs plens d'" insults, denigracions, mofes "que, segons ell, van ser orquestrats per" els partits polítics i la (indústria) farmacèutica ".

A la segona part de la seva entrevista a La Sexta, va assegurar que el món anirà "a un segon judici de Nuremberg tan espectacular que ja està en marxa", en referència als processos duts a terme després de la Segona Guerra Mundial en què se sancionarà als col·laboradors del règim d'Adolf Hitler.

Les seves teories negacionistes han estat ja desmuntades i s'ha demostrat que no són certes els suposats perills greus que ell atribueix a les vacunes ni les seves afirmacions sobre l'aliança per a la vacunació GAVI, que no és una farmacèutica ni és propietat de Bill Gates. Tampoc ha estat expulsada de l'Índia o denunciada per Kenya, com assegura el cantant.

Miguel Bosé pensa que està col·laborant amb la societat en difondre aquests missatges, ja que "la veritat no se sap o no es vol saber perquè hi ha un pla ordit perquè no se sàpiga i perquè no hi ha hagut debat".