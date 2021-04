Rocío Carrasco narra l'agressió de la seva filla i assegura: "M'alegraria que Antonio David em denunciés"

Rocío Carrasco va tornar aquest dimecres a Telecinco per a explicar alguns dels aspectes més destacats més rellevants del testimoni sobre la seva vida. La filla de Rocío Jurado va recordar l'agressió que va patir per part de la seva filla, Rocío Flores, en l'estiu de 2012, un dels episodis més durs de la seva vida: "No podria denunciar a la meva filla perquè és el més meravellós que m'ha passat a la vida. Sempre l'he volgut protegir".

"Aquest dia Rocío m'agredeix i jo acabo en un hospital, però no era ella la que em pegava, era el seu pare. Perquè vull deixar clar ja des del principi que la meva filla va ser botxí perquè abans va ser víctima d'aquesta persona (Antonio David Flores). I era molt vulnerable ", va explicar Carrasco, demanant públicament que no és l'atacant, ja que la culpa la té el seu progenitor.

Per a ser més exactes, Rocío va relatar que la seva filla va parar d'agredir-la en veure-la "inconscient a terra", revelant també que "mai" es va interessar pel seu estat de salut després d'aquest episodi: "Sé pel xofer, que va haver de declarar, que la meva filla va agafar el seu mòbil i va trucar al seu pare i li va dir: "Papa, ja està fet". Per això dic que el que va passar era l'obra mestra d'aquest ésser, Antonio David Flores".

D'altra banda, Rocío Carrasco va narrar perquè no va respondre a les tres trucades que li va realitzar la seva filla després de la seva trucada, desmentint que li digués que no li truqués més: "No estic preparada per això, sé que ella tampoc, sé que les condicions no són les idònies i que tot el que gira al seu voltant no és ambient idoni ".

En relació amb aquest tema, també ha revelat que ha consensuat amb els responsables del documental ometre alguns detalls de l'episodi 8 relacionats amb la seva filla: "Hem arribat a la conclusió que hi ha coses d'aquest relat que han de quedar-se entre ella i jo".

Rocío Carrasco li demana explicacions a María Patiño sobre l'"episodi de la finestra" i assegura: "M'alegraria que Antonio David em denunciés"

D'altra banda, després que Fidel Albiac aparegués per donar-li suport públicament, Rocío Carrasco li va fer una pregunta a María Patiño després que s'enfrontés a la seva parella arran d'una batalla judicial ja passada: "Per què tu, quan aquesta persona ( Antonio David) us va explicar que l'episodi de la finestra era mentida perquè hi havia reixes, no vas dir que jo t'ho havia explicat a tu 20 anys abans? ".