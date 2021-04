Justícia i venjança, claus de la nova temporada de 'El cuento de la criada'

Justícia i fugida. Venjança i violència. La nova temporada de 'El cuento de la criada' arriba a la pantalla petita aquest dimecres, després de gairebé dos anys d'ansiosa espera per conèixer el rumb d'una June (Elisabeth Moss) disposada a tot per fer explotar Gilead.

'Defred' (la dona que pertany a Fred) vol deixar definitivament enrere la seva opressora vestimenta vermella i la còfia blanca, però no vol fer-ho de qualsevol manera, sinó que buscarà deixar en la seva fugida el més alt grau de destrucció possible. La venjança per tot el patit. I buscarà fer-ho després d'haver-se convertit en la icona de la lluita contra el règim creat per Margaret Atwood en la seva novel·la, Gilead, una societat totalitària on abans existien els Estats Units, governada per un fonamentalisme que tracta a les dones com a béns de propietat estatal.

Davant la forta caiguda de la natalitat, les dones fèrtils es converteixen en criades assignades a comandants i són obligades a l'esclavitud sexual per a la procreació de fills que els seran arrabassats en néixer.

Produïda per 'MGM Televisió', la nova temporada de la sèrie s'estrena aquest dimecres als Estats Units a la plataforma Hulu amb tres capítols i després s'emetrà un capítol setmanal fins a mitjan juny. Aquesta temporada tindrà només 10 episodis en lloc dels 13 de les anteriors i tres d'ells estaran dirigits per la mateixa Elisabeth Moss, intèrpret d'un personatge que li ha valgut premis com l'Emmy o el Globo d'or a la millor actriu. Bruce Miller continuarà sent el 'showrunner' de la sèrie.

La quarta temporada -el rodatge de la qual es va veure interromput pel coronavirus i arriba per tant diversos mesos després del previst- comença on va acabar la passada, amb una June malferida, arrossegada per les seves companyes, després d'haver protagonitzat l'acte de rebel·lió més important que s'ha realitzat en Gilead: facilitar la fugida al Canadà de 86 nens. Totes fugen a la recerca de refugi i el trobaran, per un breu temps, a la granja d'un vell comandant i la seva esposa adolescent (interpretada per McKenna Grace). I és que en Gilead continua treballant el 'mayday', un grup secret de resistència que pretén enderrocar al règim des de dins.

D'altra banda, al Canadà continua la lluita de Moira (Samira Wiley), Luke (O. T. Fagbenle) i Emily (Alexis Bledel) i els altres refugiats, exiliats i fugits de l'horror, per a aconseguir que les autoritats internacionals els secundin. En aquesta temporada podran veure's a més les dificultats que alguns dels nens rescatats tenen per a adaptar-se a la nova vida al Canadà, després d'anys d'haver estat sotmesos al règim, les normes i costums de Gilead.

Mentrestant, Fred Waterford i Serena Joy (Joseph Fiennes i Yvonne Strahovsky) continuen retinguts al Canadà i hauran d'enfrontar-se a la justícia i a les seves pròpies lluites matrimonials i morals. Fred haurà de respondre per les atrocitats del règim i Serena, que 'ven' al seu marit per tractar de recuperar al bebè Nichole, a les acusacions del mateix Fred d'haver utilitzat a Nick (el vigilant de casa seva) perquè mantingués relacions sexuals amb la seva criada Defred.

En el tràiler d'aquesta temporada, publicat fa un mes, s'intueix a una June escapant d'una zona de guerra i demanant després asil davant un tribunal i justícia per a totes les dones que s'han quedat en el camí, arrasades pel règim. També enfrontant-se a Serena i acusant-la d'haver destrossat la seva vida, la seva família, els seus amics, el seu país i a la seva nena, Hannah, que va ser atrapada al començament de la guerra i lliurada a una família del règim per a la seva reeducació. Encara que sembla que la fugida de June podria acabar quan apareix alçada davant un tribunal, demanant justícia, a la sèrie encara li queda trajectòria, perquè ja al desembre de l'any passat es va confirmar una cinquena temporada.

A més, l'octogenària Margaret Atwood (Premi Príncep d'Astúries 2008) va publicar en 2019 'Els testaments', una seqüela de 'El conte de la criada' publicada 34 anys després del seu reeixit llibre, els drets del qual ja han estat adquirits per Hulu i MGM per a fer una adaptació.

'Els testaments' és la tornada a Gilead quinze anys després del tancament de June i narra la història d'altres tres dones que prendran el testimoni de Defred i les seves contemporànies.