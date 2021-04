El Govern no aclareix d'on surten els 440.000 euros per pagar els documentals sobre el judici del procés a TV3

La portaveu del Govern Meritxell Budó no ha aclarit d'on van sortir els 440.000 euros que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va pagar per poder emetre el TV3 la sèrie documental de vuit capítols sobre el judici del procés produïda per Mediapro. En la sessió de control a l'executiu català en funcions celebrada al Parlament, la diputada socialista Beatriz Silva ha preguntat a la portaveu del Govern, Meritxell Budó, si es van usar fons Covid per finançar l'adquisició de "El Judici", que es va formalitzar al desembre.

"El director de TV3, Vicent Sanchis, va dir, aquí, en una de les últimes comissions de control del Parlament, que la nostra televisió pública no tenia recursos per a comprar aquests documentals. No obstant això, ara veiem que TV3 els ha comprat, els està emetent i hem pogut veure que es tracta de produccions de part, que no responen ni a la neutralitat ni al pluralisme informatiu al qual està obligada la televisió pública de Catalunya", ha dit Silva

"D'on han sortit els 440.000 euros?", va preguntar la diputada destacant que associacions de productors catalanes s'han queixat per l'alt cost d'aquest documental, que és més del doble del que la cadena va invertir durant tot l'any a altres produccions extrernes, 178.500 euros.



Durant el seu torn de rèplica, Budó va obviar les preguntes sobre els canals usats per adquirir aquesta sèrie documental i es va limitar a destacar el volum de treball que hi ha darrere de la producció, que en la seva opinió tracta d'un tema que és d'interès per als catalans.

La consellera de Presidència va reivindicar que TV3 es regeix pels criteris de "independència, professionalitat i pluralitat, llibertat d'informació i no ingerència política".

L'existència de la sèrie de Mediapro sobre el judici del procés a Catalunya va aflorar durant l'Operació Voloh en el marc d'escoltes telefòniques que van revelar que l'empresari David Madí va mitjançar amb Tatxo Benet, cofundador de la productora, per a col·locar la producció a TV3.