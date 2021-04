TVE prepara la sortida de Jesús Cintora: 'Las cosas claras' serà cancel·lat

José Manuel Pérez Tornero ha anunciat una profunda remodelació a RTVE. El nou president de la corporació té previst cancel·lar els programes denominats com info-entreteniment, tal com ha assegurat durant la seva compareixença en la Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació.

Dins d'aquest gènere s'inclou 'Las cosas claras', que amb aquests plans es queda sense buit en la graella de la 1 i provocaria al seu torn la sortida de Jesús Cintora. Segons ha verificat YOTELE, l'espai es continuarà emetent fins que acabi el seu actual contracte, però no serà renovat a partir de juny.

Pérez Tornero ha afirmat que els informatius "són responsabilitat de TVE", en respondre una pregunta del diputat del PP Eduardo Carazo sobre aquesta qüestió. "El periodisme que ha de fer TVE és de caràcter públic i ha d'informar amb profunditat. Tot el que sigui banalització i xou no hauria d'estar enlloc, i menys en els informatius. La llei diu que la informació és responsabilitat interna", ha expressat.

Carazo havia dit a Tornero que "l'info-entreteniment", que és com va definir Cintora al seu espai, no pot estar en la graella de programació de RTVE perquè a l'ésser un programa externalitzat que costa 60.000 euros, cada dia, menysprea a la plantilla. El representant del PP també va qüestionar el diputat popular el programa 'L'hora de la 1', amb un cost de 19.000 euros diari i que és també una externalització, encara que no íntegrament.

'Las cosas claras' va començar la seva marxa en els matins de TVE el mes de novembre passat, aconseguint millorar lleument les dades de la franja. No obstant això, l'audiència del programa no ha aconseguit despuntar i s'ha estancat entorn del 7% de quota de pantalla, unes xifres per sota de la mitjana diària de la cadena i molt llunyanes a les dels seus competidors.