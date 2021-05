Un neonazi penedit: "El nostre discurs era marginal i ara s'escolta al carrer al Congrés amb Vox"

Jordi Évole tanca temporada a laSexta amb una impactant entrevista a David, un neonazi penedit que va militar en partits d'extrema dreta com a Aliança Nacional al llarg de gairebé dues dècades i que va arribar a tenir al cap realitzar d'atemptats terroristes per a arribar als seus objectius polítics.



Encara immers en un procés de teràpia psicològica per a abandonar les seves posicions radicals, el jove ha començat a viure en un entorn allunyat de la ideologia extrema.





"Lo que antes era un discurso marginal, ahora es normal. Ahora lo oigo en la calle y, sobre todo, en el Congreso". #LoDeXNazi pic.twitter.com/jADh0dQPbh — Lo de Évole (@LoDeEvole) May 2, 2021

", assegura David. "Quan Vox va fer el salt,, que està ple de nazis. I nazis a més dels llegendaris".David li va explicar a Évole que la seva ideologia va començar a enfonsar-se