Temps de Flors es farà amb plantes de poca aigua i es regarà amb aigua del freàtic El manteniment de les plantes i flors s'anava a fer a través de petits dipòsits, des d'on els voluntaris agafarien aigua amb recipients i anirien a cada projecte a abocar-hi la mateixa. Canviarien les mànegues per regadores o eines amb regulador i molts procediments es durien a terme de forma manual. Aquests procediments potser serviran per a la següent setmana perquè el pronòstic fins al pròxim dilluns és de pluges, núvols i en algun moment, una mica de sol. Segons l'AEMET, aquest dissabte hi haurà un 90% de probabilitats de pluja i una temperatura mínima de 9º graus i una màxima de 23º graus. La pluja apareixerà a partir de les 14 hores, segons "El Tiempo". I diumenge sembla que el temps serà el mateix que el dissabte i les temperatures també es mantindran. Tot i que, el diumenge sembla que a les 20 hores deixarà els ruixats de banda i començarà a aparèixer el sol i a aclarir una mica el temps. «És una catàstrofe»: la sequera ofega als pagesos Fa dies que estem patint una situació extrema d'escassetat d'aigua i aquesta pluja que sembla que ha de durar almenys una setmana, ens anirà molt i molt bé per poder començar a emplenar rius, presses, conreus i vegetació, però, com no ho podem tenir tot, durant aquest cap de setmana, almenys, haurem d'anar a veure 'Temps de Flors' amb paraigües.