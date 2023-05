L’empresa centenària gironina Can Castelló, fabricant de xuixos artesanals, ha ampliat el seu catàleg amb una nova creació coincidint amb la 68a edició del Temps de Flors, la mostra floral que tindrà lloc a Girona durant nou dies d’aquest mes de maig.

Es tracta d’un xuixo de rosa amb pètals naturals i abricoc que es posarà demà a la venda i estarà disponible fins al diumenge 21.

Amb la voluntat de seguir innovant i crear nous sabors, Castelló ha triat una data significativa per a la ciutat per afegir un producte a la seva gamma habitual durant un temps determinat. Una iniciativa similar a la que es dur a terme per les festes de Nadal amb l’elaboració d’un xuixo de Panettone, un brioix tradicional d’aquelles dates i que es tornarà a distribuir a partir del mes de desembre vinent.

Julià Castelló, pastisser i responsable de l’empresa, explica en un comunicat que “temps enrere” ja tenia al cap la idea de fer un producte especial per Temps de Flors i que el seu desig és el “d’oferir novetats en diades importants i significatives, sobretot a les comarques gironines, perquè el xuixo està molt viu i encara té moltes coses a dir. Un cop hem consolidat la nostra línia de venda, tenim més temps per elaborar noves creacions de caràcter més puntual i personalitzat”.

El xuixo de rosa amb pètals naturals i abricoc i es podrà adquirir a la botiga del carrer Calderers de Girona i també en altres punts de venda i es podrà consumir en alguns restaurants.

Actualment, Castelló disposa de xuixos de diversos sabors. Del nou producte per a Temps de Flors, Julià Castelló indica que “està fet amb la nostra pasta habitual, té pètals de rosa natural i abricoc. El sucre que l’acompanya també és presentat amb una tonalitat de color rosa. Ha sortit molt bo i estem convençuts que la gent repetirà perquè creiem que agradarà molt”.

El responsable de l’empresa descriu el xuixo tradicional com “una mescla entre una pasta de full i un croissant, cruixent i esponjós”. És un producte de consum immediat i que conserva la millor qualitat en un màxim de tres dies. Els ingredients bàsics són la llet, farina, ous, llevat, sal i sucre i Castelló treballa amb matèries primeres de proximitat: farina de Girona, llet fresca del Baix Empordà i ous del Pla de l’Estany, que suposen “el 75% del producte en l’elaboració del xuixo”. Al llarg d’aquest temps “del xuixo original només hem substituït els greixos animals per la margarina vegetal, que permet millor qualitat del producte per salut i és més lleuger pel paladar”.