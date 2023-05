La pluja intermitent ha estat la principal protagonista en l'arrencada de la 68ena edició de Girona Temps de Flors. Una edició centrada en la sequera que pateix Catalunya i que ha fet que el certamen s'adaptés a aquesta realitat. Tot i la pluja, els carrers de Girona s'han omplert de visitants, molts d'ells de fora i que passen uns dies a Girona expressament per gaudir de Temps de Flors.

I és que fins el 21 de maig passaran milers de persones per la ciutat per gaudir dels 126 muntatges florals. El primer dia, els més visitats han estat els del Barri Vell, com les escales de la catedral, les de Sant Fèlix o els Banys Àrabs, on pels volts del migdia ja hi havia més d'una hora de cua per visitar l'exposició interior.

Els carrers de Girona s'han omplert de flors un any més amb la 68ena edició de Temps de Flors. Aquest any, però, els paraigües han estat també els protagonistes d'una jornada que dona el tret de sortida a nou dies de certamen que portarà milers de persones als barris de la ciutat -350.000 l'any passat-. Els 126 muntatges preparats per floristes, col·laboradors i operaris llueixen ja i son el reclam de molts visitants que aquest dissabte ja omplien els carrers del centre de Girona.

I és que la pluja intermitent no ha frenat als milers de persones que no s'han volgut perdre una nova edició de Temps de Flors. La Flora Martín és de Sant Just Desvern i ha vingut amb uns amics expressament per veure la mostra. Explica que és la primera vegada que venen, però que ja fa anys que en sentien a parlar. "Per fi veiem Temps de Flors. Ara ens volem perdre pel Barri Vell i gaudir-ho", assenyala.

I és que aquesta part de Girona acumula la majoria de muntatges i de visitants. Els Banys Àrabs acumulaven més d'una hora de cua a raó d'unes 450 persones cada hora. Les escales de la catedral també omplien la plaça amb gent que volia fotografiar el muntatge. Sant Fèlix o els diversos ponts de l'Onyar han estat espais on la gent també ha aprofitat per badar i gaudir de les flors.

Una gentada que ha sorprès en Fran i la Cèlia, una parella de València que ja ha vingut diverses vegades a Girona, però encara mai a Temps de Flors. "Ens recorda les falles pels preparatius. Està molt bé i ja tenim clar quin recorregut farem", diu en Fran.

Tot plegat en un any centrat en la sequera que es viu a Catalunya. De fet, els missatges en diferents espais -especialment al carrer Nou on hi ha els que fan les escoles de Girona- han estat protagonistes. A molts muntatges hi ha dipòsits d'aigua no potable amb la que es reguen les plantes i quan s'acabin no se'n podrà fer servir més.

Mirada crítica

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha reivindicat la "mirada crítica" que porta Temps de Flors en relació a qüestions "tan sensibles" com el canvi climàtic. "Ens agrada poder enviar missatges per fer pensar i reflexionar i el de la contaminació i el canvi climàtic tots coincidirem en que és un dels més importants que tenim", ha assenyalat Madrenas, que afronta el darrer Temps de Flors com a alcaldessa.

Allau de visitants

Aquesta 68ena edició, a més, recupera alguns punts com ara patis tancats durant la pandèmia i que no es van obrir l'any passat. Com a novetat hi ha la incorporació de l'antic teatre i sala de ball Odeon i es podran tornar a visitar espais interiors com el Museu d'Història de Girona, la Casa Lleó Avinay, l'església de sant Lluc, l'edifici Díaz Tarragó, la Casa Martínez Davalillos i el Museu d'Història dels Jueus.

Tot plegat fa preveure una gran quantitat de visitants a la ciutat, de fet, avui ja se'n veien molts fotografiant els espais. Per això, durant la mostra mantindran el dispositiu de circuit tancat al Barri Vell amb punts d'entrada i de sortida per garantir la fluïdesa i evitar aglomeracions.

El carrer de la Força serà de sentit únic i hi haurà cinc punts d'entrada (pujada de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, carrer de Sant Cristòfor i plaça de Sant Domènec) i cinc de sortida (pujada de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça dels Jurats, plaça de Sant Domènec i carrer de Sant Cristòfor). Els horaris d'obertura dels espais seran de deu del matí a deu de la nit. Els dissabtes i el dimecres 17 de maig l'horari nocturn s'ampliarà fins a mitjanit.