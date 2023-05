Moltes cues, molta gent... i flors. El primer cap de setmana de l’exposició «Girona, Temps de Flors» es tancava ahir diumenge amb una allau de visitants que volien aprofitar la millora meteorològica per trepitjar una Girona que es transforma durant poc més d’una setmana. Des de les vuit del matí ja es veia gent fent cua a les portes d’alguns dels espais tancats, on l’organització ha previst entrades ordenades. L’Església de Sant Lluc, els Banys Àrabs o els soterranis de la Catedral eren ja abans de les deu, quan obren els equipaments, una clara mostra del que vindria després.

Ara que ja s’ha donat per acabada la pandèmia de la COVID, aquesta mostra anual ha tornat amb més força que mai, omplint de vida els carrers del barri antic. La majoria reconeixen que es tracta d’una experiència única i molt diferent. I és així per un públic molt divers.

Entre el públic visitant, hi havia parelles joves no només de Girona, sinó també d’altres localitats de Catalunya. Era el cas de l’Adrià, arribat des de Vilafranca del Penedès, que feia cua amb la seva parella a les portes de les Sarraïnes. Era el primer cop que venien a Temps de Flors i admetien que els havia sorprès les cues, encara que imaginaven que hi hauria molta gent. O el cas de l’Antoni, vingut de Tarragona per trobar-se amb Anna, de Vilafant. Dos retrats de dos visitants ben diferents: ell, un jove que va conèixer les flors amb els pares quan era petit i ella, una jove de les comarques que aprofitava l’època de residència universitària a la ciutat per visitar la mostra. Tots dos coincideixen que és un luxe poder gaudir un diumenge de primavera d’una activitat diferent, una sortida de la rutina i gaudir d’una passejada tranquil·la acompanyats d’una bona conversa.

No només parelles

Però no només les parelles joves van gaudir de l’exposició. També es van poder veure moltes famílies amb nens petits provinents d’altres ciutats de les comarques gironines. El cas d’en Jordi i la Nela, provinents de Banyoles, que han percebut molt el canvi de la mostra abans de la pandèmia. Mentre Nela agraeix aquesta nova organització, en Jordi preferia més el format d’abans que deixava més llibertat d’elecció i moviment. Anar acompanyats d’infants, però, té el seu contratemps: l’esdeveniment no és excessivament adequat per passejar-hi amb cotxet. Donat que el diumenge és l’únic dia que poden fer aquesta activitat conjunta a causa de l’escola, els més petits es van emocionar amb les flors i els colors, gaudint dels diferents muntatges de l’exposició i de poder córrer sota el sol del migdia.

Però hi ha un tret distintiu de públic que acudeix a Temps de Flors un diumenge a primera hora, i són els grups de persones jubilades, organitzats o no, amb guia o sense. Molts gaudeixen de venir acompanyats d’amigues o dels seus fills. Com el cas de la Margarita, de Manresa, que té una missió: evitar fer cua i gaudir de l’exposició amb més tranquil·litat sense entrar als espais que estan «col·lapsats» de públic. Per això, és la gent gran qui probablement més agraeix les millores a l’organització, que permeten un accés ordenat i un itinerari que evita concentracions en punts conflictius del recorregut.

Ahir va ser un bon dia per aprofitar. El bon clima també va incentivar molts visitants a explorar la ruta dels jardins de John Lennon, del Doctor Figueras i de la Francesa, a més de recórrer els diferents muntatges a la zona del passeig arqueològic fins a passar pel Jardí dels Alemanys o pel jardí de... La bona organització ajuda a poder fer el recorregut amb ordre i amb una certa sensació de llibertat i no amb l’angoixa que es podia haver viscut en edicions passades.

Un plató pels enamorats

Precisament, els jardins del Doctor Figueres exhibeixen un dels muntatges que atreuran més les parelles joves o aquells per als quals l’amor és etern. La imatge dels cors, plens de flors, és habitual en aquest espai que permet fer una visita tranquil·la i, per què no, aprofitar l’oportunitat per plantejar... També és destacable al Jardí dels Alemanys el muntatge coral d’»El jardí encantat» de l’Associació d’Amics de les Flors, format per un bon grup dels impulsors i transformadors de la mostra floral al llarg de les darreres dècades.

En la passada edició del 2022, més de 350.000 persones es van acostar a Girona per gaudir d’aquesta festa, superant tots els rècords anteriors. Si el bon temps acompanya, vista l’èxit d’aquest últim cap de setmana, seran xifres que segurament també s’assoliran en aquesta edició.