L’Agrupament Escolta de Vista Alegre de Girona protesta durant Temps de Flors per reclamar un «local digne»

L’Agrupament Escolta i Guia de Vista Alegre de Girona ha protestat aquest matí pels carrers del Barri Vell per reclamar un «local digne». Afirmen que fa més de deu anys que el tema coeja i que, fins ara, l’Ajuntament de Girona «ha fet promeses que no ha complert». La protesta, la van fer al Barri Vell i en el marc de Girona, Temps de Flors per «ser més escoltats». També van penjar diferents cartells i pancartes, per exemple, al pont de les Peixateries Velles. De fet, han tancat el pas a la passera durant un minuts aquest matí, fet que ha impedit als primers visitants de la mostra floral veure el projecte en aquells instants.

L’agrupament detalla que, actualment, es reuneixen en un espai de 50 metres quadrats amb més de 120 infants, a part de la trentena de voluntaris. I és que les últimes negociacions amb l’Ajuntament no han arribat a bon port, ja que «només» els han ofert un «local puntual i compartit», que no permet ser un «espai segur». Per això, asseguren que les protestes continuaran fins a aconseguir un «local digne».