Més de 400 infants de Girona i Salt participen en el projecte floral de la Casa Solterra per Temps de Flors

Més de 400 nens i nenes de diverses escoles de Girona i de Salt participen aquest any en el projecte floral que decora la Casa Solterra durant la 69a edició de “Girona, Temps de Flors”. Segons explica l'Ajuntament de Girona en un comunicat, es tracta de l’espai “Florir, ballar i riure”, dissenyat per l’artista Nuxu Perpinyà, una proposta que recull la imatgeria festiva de la ciutat de Girona, com ara els gegants, capgrossos, dracs o mules. Des de dijous passat i fins demà dimecres, els infants col·laboren en el muntatge, que consisteix en una sanefa floral que acompanya la imatgeria, ubicada a l’edifici durant l’esdeveniment. Les figures estan distribuïdes pels espais de la Casa Solterra i arriben fins al pati, on hi ha l’esclat de flors del ram de la geganta que també ha estat creat de forma col·lectiva pels infants de les escoles participants.

Hi participen un total de deu escoles, amb alumnes d’educació infantil i primària. En concret, en formen part els centres següents: l’Escola Joan Bruguera, l’Escola Pericot, l’Escola Eiximenis, l’Escola Montjuïc, l’Escola Carme Auguet, l’Escola Sagrada Família, l’Escola Domeny, l’Escola Balandrau i l’Escola Dalmau Carles de Girona, i l’Escola Pia, de Salt.

La Casa Solterra ha obert per primera vegada durant “Girona, Temps de Flors”, l’accés al pati on es conserva un tram de vuit arcades de l’antic claustre del convent de Sant Francesc de Girona. Fins diumenge, la mostra floral ofereix a les persones visitants la possibilitat de conèixer aquest espai de la ciutat.

“Ens fa especial il·lusió poder compartir amb tota la ciutadania aquest recurs educatiu tan ben treballat: obrim un espai nou per descobrir el pati de la Casa Solterra, amb les arcades de l'antic convent de Sant Francesc, alhora que concentrem la imatgeria de Girona, tan màgica i única, en un sol espai, amb figures de colles diverses i, fins i tot, d'escoles. Els alumnes d'infantil i primària han treballat el recorregut floral que ens porta a aquesta descoberta, que combina patrimoni arquitectònic i cultural, perquè tota la ciutadania en pugui gaudir. La implicació de totes les colles i escoles ha estat clau per poder-ho fer possible”, ha destacat la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila i Vergés.

Aquesta iniciativa és un recurs de La Caseta-Serveis Educatius i hi col·laboren l’artista Nuxu Perpinyà; les entitats Colla Gegantera Fal·lera Gironina, Caixa de Trons Girona, Diables de l’Onyar, Colla Gegantera del Barri de Pont Major, Gegantons de Girona, Associació Baba Babarota, Colla Gegantera de Santa Eugènia de Ter i Colla Gegantera l’Esquerra del Ter; les escoles de Girona, el Museu d’Història de Girona i l’Associació Amics de les Flors de Girona.