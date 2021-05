La figura de l'àngel de la Catedral, que aquella que ens vigila permanentment a tots els gironins i gironines, i el punt de referència des de qualsevol punt de la ciutat, és l'element destacat del cartell de Temps de Flors d'aquest any. Una vegada més, el cartell anunciador és obra d'un estudiant de l'institut Santiago Sobrequés de Girona. En aquesta ocasió la seva autora és l'alumna de segon de Batxillerat, Martina Meoto.

En la il·lustració apareix l'emblemàtica figura de l'àngel de la Seu gironina que està repenjat sobre el campanar amb la mirada més enllà del Barri Vell. Fa uns dies, es va descobrir el cartell i durant l'acte de presentació la seva autora va explicar que havia volgut representar l'àngel de la Catedral «cobrant vida i saludant a tota la ciutat de Girona». En el mateix acte, l'alcaldessa Marta Madrenas, que va estar acompanyada pel director de l'institut, Joan Cumeras, va indicar que aquest any Temps de Flors serà diferent però que, a la vegada, és una edició plena de reptes. «Aquest any volíem fer Temps de Flors com un acte d'optimisme, d'alegria, a l'aire lliure i per diferents barris, perquè la gent de la ciutat el pugui gaudir a prop de casa. I aquest cartell transmet això, aquesta esperança i alegria, amb l'àngel protector que se sensibilitza amb la ciutat i les persones que té als seus peus», va manifestar.

Des de l'any 2009, l'Ajuntament de Girona i l'institut Santiago Sobrequés mantenen aquesta col·laboració i el cartell surt de les mans d'algun dels seus alumnes. A partir de les propostes de l'alumnat del segon curs del Batxillerat artístic surt posteriorment el cartell guanyador que és l'encarregat de donar la imatge a l'exposició en tots els seus formats publicitaris.