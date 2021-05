Un Temps de Flors diferent però amb el mateix esperit de sempre?

Sí, serà un Temps de Flors diferent, començant pel mateix nom, ja que es dirà A cel obert i no portarà número d’edició. És evident que amb les restriccions a què ens obliga la pandèmia havíem de plantejar un Temps de Flors que garantís en tot moment la seguretat sanitària, i per tant això ens ha portat a fer canvis estructurals, com ara que els muntatges siguin només a l’exterior, o bé el control d’entrada al Barri Vell per no superar determinada afluència de gent. Però l’esperit serà el de sempre: gaudir de la ciutat, gaudir dels nostres espais públics, a través de les flors i les creacions que veurem als muntatges. Malgrat les incerteses, tant l’Ajuntament com tots els voluntaris i la gent que participa a Temps de Flors ens hi hem involucrat amb la mateixa força de sempre, i aquesta és la millor garantia que tindrem un Temps de Flors de qualitat com sempre.

Serà una exposició segura des del punt de vista de la covid-19?

Sense cap dubte. Aquesta ha sigut la nostra preocupació número 1 des de l’estiu passat, quan vam començar a treballar amb diferents escenaris per si arribat el moment podíem fer Temps de Flors, com així serà. No fer espais tancats ja és una primera mesura, i també hem preparat diversos itineraris que aniran cap als barris, amb muntatges especials en llocs no habituals a la mostra com Santa Eugènia, Sant Narcís o Fontajau. Volem que oferint rutes alternatives la gent es pugui repartir més entre el conjunt de la ciutat. I al Barri Vell hi haurà control d’accés perquè no hi puguin haver més de 10.000 persones a la vegada, i alguns carrers tindran direcció única. Més enllà de la responsabilitat de cadascú i de les mesures vigents de la Generalitat, des de l’Ajuntament hem posat molt èmfasi a preparar un Temps de Flors segur.

Després de la bona experiència de Sant Jordi i de no haver pogut celebrar-se les Fires hi ha ganes de poder fer un gran esdeveniment de ciutat com aquest oi?

El dia de Sant Jordi vam poder comprovar precisament com la ciutadania té ganes de sortir al carrer, d’esbargir-se, de retrobar-se i de tornar a fer una vida més o menys normal. Amb totes les mesures de seguretat que calgui, però amb el punt de quotidianitat que més trobem a faltar. Veure els restaurants plens, cues per entrar a la Copa, els comerços bullint d’activitat, tot això ho vam tornar a tastar per Sant Jordi, i ens vam quedar amb ganes de més. Girona som una ciutat que sabem gestionar grans esdeveniments, hi tenim experiència i ens aporten un valor afegit que després repercuteix en l’economia de molts sectors productius de la ciutat. Temps de Flors és evidentment un dels més importants, i serà segurament el primer gran esdeveniment que es farà a Catalunya després de més d’un any d’estat d’alarma. Generarà molta expectació, i segur que aportarà grans beneficis en uns moments en què imperiosament hem de fer tornar a girar la roda de l’economia.

Temps de Flors ha de servir també per ajudar el comerç, la restauració i el turisme de la ciutat després d’aquest any tan catastròfic?

Precisament per això que deia, crec que Temps de Flors pot ser un punt d’arrencada de la recuperació. Sant Jordi va ser el pròleg, i Temps de Flors ha de ser la sortida definitiva de la reactivació d’aquests sectors que comentes, que han sigut dels més castigats per la pandèmia. Són sectors molt importants per Girona, i en aquest últim any tots hem vist com sense gent, la ciutat està més trista, més apagada. Sabem que la recuperació serà lenta, i ja fa temps que estem treballant perquè la nostra economia es dinamitzi el més ràpid possible. I en aquest sentit Temps de Flors serà molt benvingut perquè comerç, restauració i turisme necessiten tornar a omplir caixa per poder resistir i començar a refer-se. Quan vam començar a preparar la mostra d’aquest 2021 no sabíem si la podríem celebrar o no. Però tenia molt clar que havíem de posar totes les eines necessàries per recuperar l’economia de la ciutat, i que per poc que poguéssim, l’havíem de fer. Per sort el context ens hi ha ajudat, i la feina feta durant mesos es podrà aprofitar.

Alguns espais exteriors o els barris que aquest any s’incorporen a l’itinerari potser es poden mantenir per altres edicions si funcionen bé?

Evidentment és una possibilitat. Fins ara les iniciatives que hem fet per potenciar els barris durant Temps de Flors quedaven engolits per la potència del Barri Vell, que és el gran atractiu de la mostra. Aquest any el fet de ser només a exteriors ens permet jugar molt més amb aquests muntatges fora del centre, i intentar que siguin més protagonistes. Per Sant Jordi vam comprovar com l’opció de la Copa funcionava molt bé, i per tant ens obre un debat amb els sectors implicats sobre el futur. Veurem com funcionaran aquests itineraris florals als barris, i en base als resultats, analitzarem opcions de futur.

Si tot surt com s’espera això ens fa ser esperançadors per exemple per poder tornar a recuperar les Fires de Sant Narcís o altres esdeveniments com mostres o concerts?

I tant! Mai hem perdut l’esperança, perquè fins i tot en els moments més foscos hem seguit treballant per quan tot tornés a arrencar. Una altra cosa és la situació que hi haurà en un moment determinat, perquè per exemple per Fires de l’any passat teníem a punt una edició adaptada a la covid, i just abans de començar van augmentar les restriccions i ho vam haver de canviar tot. Per tant, la incertesa és el que ens domina actualment. Ara bé, tenim per fi un ritme de vacunació elevat entre la ciutadania, coneixem molt millor el virus i hem fet proves pilot que ens han permès afinar restriccions, i hi ha un alt grau de responsabilitat de la població. A Girona mateix s’han fet proves pilot gràcies al projecte Obrir Girona amb concerts i restaurants, i els resultats han sigut positius. Per tant, hem de ser optimistes i pensar que si bé encara tenim lluny gaudir d’una normalitat absoluta, sí que cada vegada podrem fer més coses i recuperar mica en mica l’activitat que teníem abans de la pandèmia.