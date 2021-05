Girona té ganes de flors. Després que l'any passat la ciutat es veiés forçada a anul·lar una de les majors celebracions juntament amb les Fires de Sant Narcís s'ha decidit convocar del 8 al 16 de maig un nou Temps de Flors adaptat a la pandèmia però, a la vegada, conservant l'esperit de ser un pol d'atracció i un aparador a l'exterior. Segur que serà una exposició de flors diferents però ho compensarà el fet que la gent té ganes de sortir al carrer i veure els diferents muntatges florals que enguany tindran la particularitat d'estar a l'aire lliure el que afegeix fins i tot un major atractiu. Girona té dins del Barri Vell i en els seus diferents barris diversos espais a cel obert que poden ser un punt d'atracció.

Després de l'experiència de Sant Jordi -que va sorprendre a tothom per la bona acollida i perquè els carrers van recuperar una certa normalitat- ara li toca el torn a l'exposició de flors. Evidentment, no serà com en anys anteriors però es tracta d'un pas molt important on, tot i les limitacions, es podran visitar fins a 90 muntatges florals repartits en 83 espais exteriors de nou barris de Girona i perímetre al Barri Vell amb un aforament màxim per a 10.000 persones. No hi haurà recintes i espais tancats. Haurem d'esperar un altre any per tornar a accedir a l'interior d'edificacions que habitualment estan tancats per a la resta de públic. Els espais privats aquest any no es podran visitar però de ben segur que es quedarà compensat pels itineraris que s'han preparat.

En concret, des de l'Ajuntament de Girona s'ha treballat en en la confecció de quatre itineraris diferents per facilitar la visita de la gent i evitar d'aquesta manera les aglomeracions. Tota l'exposició haurà de seguir encara les recomanacions sanitàries vigents degut a la pandèmia. No obstant, coneixedor de l'atractiu que suposa el Barri Vell tant per als propis ciutadans com per als visitants, l'Ajuntament de Girona ha decidit habilitar quatre entrades i sortides diferents amb control d'accés per evitar que es converteixi en un punt crític. Fa uns dies, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va admetre durant l'acte de presentació de la mostra que aquesta serà «una edició diferent però segura» i que tota l'exposició estarà adaptada a les restriccions de la covid-19.

Com en altres anys, a banda de l'exposició la ciutat s'està preparant per acollir també de manera controlada altres activitats complementàries. Una de les més destacades és el festival Girona, A Cappella, que a poc a poc i en cada edició es va convertint en una referència musical, també la jornada de portes obertes als museus de la ciutat que se celebrarà el dissabte 15 de maig i el concurs d'aparadors que arriba a la dissetena edició.