Girona es prepara per Temps de Flors. Avui ha presentat el cartell de l'edició d'enguany en el ja tradicional acte a l'Institut Santiago Sobrequés. El cartell guanyador és obra de l'estudiant de batxillerat artístic Júlia Esparch Rodríguez. S'ha escollit entre els diferents projectes presentats per estudiants d'aquest centre.

Pròximament, l'Ajuntament explicarà tots els detalls i els espais florals que participen en la 68a edició de Temps de Flors, que se celebrarà del 13 al 21 de maig.

Fàbrica de talent

El director de l'institut, Joan Cumeras, ha volgut posar en relleu la importància d'aquest concurs pel centre: "És un orgull per l'Institut poder contribuir en un acte important com aquest, que s'ha convertit en una de les festes més atractives per tot el país i on ve gent d'arreu del món. Volem ser un institut col·laborador amb tota la ciutat". També ha volgut recordar una frase de l'exalcalde Carles Puigdemont en referència a l'institut "sou una fàbrica de talent".

350.000 visitants

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha destacat que els voluntaris i les entitats implicades en Temps de Flors treballen tot l'any per la mostra de la pròxima edició. I ha recordat la importància de l'exposició floral per la ciutat: "Unes 350.000 persones ens visiten cada any per Temps de Flors, fet que demostra la seva importància. La mostra floral crea dinamisme econòmic, relaciona l'art i la natura i destaca el nostre patrimoni artístic com a ciutat", ha dit.

Blanc, negre i groc

L'autora, molt sorpresa per ser l'escollida ha explicat que volia flors en blanc i negre. També que ha triat el groc per al fons per ser càlid i vibrant i qque representa l'arribada del bon temps. Júlia Esparch Rodríguez és veïna de Girona té disset anys i estudia segon de batxillerat. Moments abans, l'alcaldessa havia donat pistes del projecte guanyador als estudiants que participaven en el concurs del cartell: una obra neta, i clara i que "identifica tot el país".