Gerard Farrés afronta la cursa amb ganesde ser entre els millors

«Estem desitjant ser ja a la línia de sortida»: amb aquest desig va expressar ahir el pilot manresà Gerard Farrés l´entusiasme que té per tornar a córrer el Dakar, que començarà el dia 3 de gener i es disputarà íntegrament a l´Aràbia Saudí. L´equip format per Gerard Farrés i Armand Monleón repetirà experiència plegats després de córrer junts la mítica cursa per primer cop l´any passat, i competiran a la categoria T4 de SidebySide (SxS) amb un dels Can-Am de l´equip oficial Monster Energy. Fa dotze mesos, ja van demostrar tant la seva capacitat com la del vehicle en aconseguir dues victòries d´etapa.

En un acte obert al públic a través del compte d´Instagram de Farrés, els dos pilots van explicar quines són les seves sensacions quan només queden dotze dies per arribar a la península aràbiga. «És evident que ha estat un any molt difícil per tothom, i el fet que estiguem tan a aprop de disputar un nou Dakar ens fa molt feliços, i a la vegada comencem a notar els nervis a l´estómac», va reconéixer el pilot de la Catalunya central.

«Tot i la situació d´aquest 2020, he de dir que possiblement sigui el Dakar al que arribem més ben preparats», va explicar Farrés: «ens hem pogut mantenir en forma, entrenar bastant amb el cotxe i, sobretot, disputar dues carreres abans de fer les maletes per anar a Aràbia: un ral·li a Polònia i la passada edició de la Baja Andalucía». L´esportista va afegir que «aquest rodatge és molt valuós per nosaltres, ja que se suma a l´experiència que vem acumular junts al Dakar de l´any passat, i ens permet afrontar ara la cursa amb una bse molt més sòlida. L´any passat vem anar molt ràpids en algunes jornades, i vem guanyar dues etapes, però vem haver de solucionar molts problemes en altres etapes. Això ens va apartar de la lluita per la victòria, però crec que ara som millor equip i anem al Dakar més ben preparats. Si tot va bé, espero que poguem estar lluitant amb els primers durant tota la cursa».

La categoria SxS existeix des del 2017 i permet a pilots no oficials poder participar en el Dakar amb uns costos assumibles. Els vehicles participants són lleugers coneguts també com SSV o UTV, i el reglament permet que es transformin tot i que acaben semblant als de sèrie. Una altra particularitat d´aquests cotxes és que tenen un dipòsit de 130 litres i una autonomia de 250 km, i reposten igual que ho fan les motos.

El copilot Armand Monleón, per la seva part, va destacar la novetat que representa tenir una tauleta digital i no les tradicionals notes de navegació per tal de consultar la ruta. «La mesura és positiva perquè ens estalvia feina i iguala les possibilitats entre els participants», va afegir el pilot que acompanyarà Farrés.