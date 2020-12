Isidre Esteve: «he complert el somni de poder fer el Dakar amb un gran cotxe»

El pilot d´Oliana Isidre Esteve i el seu inseparable copilot Txema Villalobos afronten el sisè Dakar en cotxes amb un Toyota Hilux Overdrive 4x4, que conduirà per primer cop i que per a ell, tal i com va dir ahir en una roda de premsa telemàtica, és «veure complert el somni de competir amb un cotxe de primera línia» que li permetrà aspirar a estar entre els 10 millors.

«Pilotar aquest cotxe és meravellós per les seves sensacions, el treball i la potència. És el vehicle amb el que somnien tots els pilots del Dakar. Des que vaig donar les meves primeres passes en cotxe em vaig dir que no pararia d´esforçar-me fins que pogués pilotar algun dia una màquina així i per fi ho he aconseguit», va apuntar.

L´olianenc va assegurar que ha posat «una gran il·lusió en el projecte», que comparteix amb els patrocinadors (Repsol, MGS Seguros, KH-7 i Toyota España) i creu que «pot ser el meu any». El Toyota Hilux del Repsol Rally Team va ser embarcat a principis de mes a Marsella, acompanyat d´un camió-taller T5, acondicionat per ser la vivenda d´Esteve durant les dues setmanes de carrera. A més de Villalobos, amb Esteve hi seran la seva companya i preparadora física Lidia Guerrero, i els tres mecànics de confiança: David Pigem, Carles Méndez i Albert Soler, també en un Hilux.

El Toyota Hilux Overdrive és un prototip amb xasis tubular desenvolupat i fet a Sudàfrica amb el suport de Toyota i es va acabar d´a-daptar per al Dakar a les instal·lacions d´Overdrive a Bèlgica. El resultat és una màquina basada en el model de carrer (el pick-up més venut del mercat).

El vehicle és un dels més competitius i fiables, campió el 2019 amb Nasser Al-Attiyah i 2n l´any passat. Ara, els comandaments de conducció estan en el volant i amb el coixí intel·ligent d´aire dinàmic, amb cel·les amb aire totalment en moviment, i això facilita el reg sanguini i evita possibles lesions. Així, només m´he de centrar en conduir», va indicar.

El Toyota té un motor V8 de gasolina de 350 CV i serà el primer no diésel amb el que competirà Esteve. «Adaptar-se d´un dièsel a un gasolina no es fàcil pero hem treballat a fons amb els enginyers i altres pilots de Toyota per entendre el cotxe i la seva posta a punt i ho hem aconseguit», va dir.

Villalobos va dir que «per primer cop durem un road book electrònic i això iguala els equips capdavanters amb la resta». És una tauleta on s´hi introdueix el recorregut deu minuts abans de sortir i hi ha tota la informació per al copilot. L´equip marxarà el 27 i, a partir del 3 de gener, els espera un traçat de 7.646 km, dels quals 4.767 seran competitius en 12 etapes. El 26 faran una PCR, i tindran el resultat en 11 hores. A Jedda, seran aïllats dos dies, per passar una altra PCR abans de començar.