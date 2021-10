L'economia gironina es recupera amb força, alhora que disminueixen els contagis i els efectes de la pandèmia. Quasi dos anys després, i havent patit les conseqüències del tancament de comerços i de l'activitat econòmica, les perspectives comencen a ser novament positives. Tot indica, ara sí, que ha arribat el moment de la reactivació.

Algunes dades que recolzen el sentiment d'esperança: en el temps què portem d'any, les exportacions han crescut més d'un 15%. Al juliol es va registrar un nombre màxim i històric d'afiliats a la Seguretat Social. Així mateix, la campanya d'estiu ha comportat una gran multitud de turisme, tant estranger, com nacional, recuperant els nivells de 2019 a indrets com la Costa Brava.

En aquest context, la forta reactivació de l'activitat econòmica, sumada al relaxament de les mesures de distància social, està provocant un fort repunt del sector MICE dedicat a reunions professionals, fires, congressos i altres trobades executives. Les característiques de Girona expliquen per si soles aquest fenomen: entorn i cultura únics, infraestructures, proximitat amb França i Barcelona, i unes instal·lacions i oferta hotelera de primer nivell.

Eden Park i el creixement de la demanda

El grup Brava Hoteles, amb forta presència i tradició al territori, està experimentant amb Eden Park Hotel, un hotel ubicat en l’entorn de l'aeroport de Girona, un fort creixement en la demanda de grups empresarials i directius. En aquest fenomen coincideixen diversos factors a tenir presents: entorn, oferta de qualitat, i la millora en l'evolució de la pandèmia.

“La demanda al sector professional ha crescut més d’un 60% des del mes de maig. La tendència sembla que seguirà creixement mentre la situació sanitària es mantingui estable”, explica Teresa Lapuente, directora de màrqueting del grup que compta amb una oferta de més de 500 habitacions. Eden Park Hotel està ubicat a Riudellots de la Selva, a 10 minuts de la ciutat de Girona, a 3 de l'aeroport de la ciutat i a 1h de Barcelona.

Es tracta d'un lloc adequat pel descans gràcies a la situació privilegiada en la qual es troba, envoltat per un entorn natural entre camps i petits boscos que possibiliten gaudir d'una experiència única, a més d'unes instal·lacions adequades per les trobades professionals. “El sector MICE valora tan la infraestructura, com l'entorn. L'absència de soroll, la natura i la proximitat amb la ciutat i l'aeroport són clau”, afegeix Lapuente.