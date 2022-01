Amb la pandèmia i la conseqüent baixada de demanda, els bitllets d'avió, en general, han patit un increment en els preus. Lluny queden aquells anys en què companyies de baix cost com Ryanair llançaven ofertes de vols per menys de 20 euros.

La companyia Vueling promociona ara una cosa semblant. Llança una oferta de vols des d'un euro, sempre que els reservis avui o demà. Vueling especifica que la promoció no inclou les taxes.

Malgrat les taxes, es poden trobar vols realment barats. Per exemple, és possible anar i tornar a Alacant des de Barcelona per menys de 35 euros. A Amsterdam, per menys de 55. De Sevilla a Lanzarote, per menys de 100 euros. Amb una mica de paciència i viatjant al març, es pot volar de Barcelona a Atenes per menys de 60 euros. Tots aquests preus inclouen la tornada.

Hi ha molts més destins i combinacions, però això sí, s'han d'adaptar als dies en què estan actives aquestes ofertes.