Després de la campanya “vols a 1 euro” (sense incloure les taxes), la companyia torna a la càrrega amb una promoció més clara d'entrada: vols d'anada i tornada per 39,99 euros, preu tancat, per a trajectes dins d'Espanya o a altres destins d'Europa.

Una vegada més (i com acostumen a fer la majoria de les aerolínies quan llancen aquest tipus d'ofertes) no deixen clar quins són aquests trajectes, i cal dedicar una mica de temps a navegar pel cercador del seu web per trobar les gangues.

A qui pot interessar una promoció així? A qui té clar que vol viatjar en els pròxims mesos, però no tan clar a on. Per poder beneficiar-se d'aquesta oferta cal reservar entre l'1 i el 2 de febrer per a vols entre el 7 de febrer i el 30 de juny.