Les grans ciutats són llocs increïbles per a fer turisme, amb moltes opcions per a divertir-se i viure experiències úniques. No obstant això, els pobles, s'han convertit en destins cada vegada més cobejats per aquells que volen experimentar sensacions úniques i privilegiades, allunyats de l'atrafegada vida a la ciutat. Road Affair, un prestigiós blog de viatges estatunidenc, ha volgut mostrar la màgia de visitar els pobles més bonics del món als seus lectors.

I ha triat al poble maltès de Popeye Village com el "Poble Més Bonic del Món". Aquesta pintoresca localització alberga una bellesa única, no sols per les seves construccions, sinó també per la màgia que es respira en un entorn dissenyat perquè tant nens com adults sentin que estan, literalment, en una pel·lícula.

Però si per alguna cosa es caracteritza Malta és per albergar autèntiques joies desconegudes per als seus visitants. L'arxipèlag maltès amaga molts altres pobles que mereixen també una parada en el teu pròxim viatge. Vols descobrir-los?

Sliema

Amb una panoràmica envejable de la Valletta, aquesta antiga vila pesquera és en l'actualitat una de les zones més cosmopolites de la regió. Gaudir i descobrir amb calma els seus carrers, el seu passeig marítim o el Jardí de la Independència són només algunes de les moltes raons que fan que aquest lloc hagi d'estar en la llista d'imprescindibles a l'hora de visitar Malta.

Bormla

També coneguda com Cospicua, forma part de les Tres Ciutats. La de Bormla és una història impregnada de conquestes, guerres i setges; per això els seus majors atractius són els bastions. L'Església de la Immaculada Concepció és el principal monument de la ciutat que data del segle XVI i que va sobreviure als bombardejos de la Segona Guerra Mundial. Amb obres d'art i frescos, com el retaule que representa a la Verge i al Nen, visitar Bormla és fer un viatge pels segles de la història maltesa.

Marsaskala

Aquest bonic poble costaner al sud de Malta, està construït entorn de dues badies principals, la de Marsaskala i la de Sant Tomàs, totes dues connectades per un bonic passeig marítim amb una vista perfecta del petit port i les salines. El monument principal de la zona és la Torre de Sant Tomàs, una gran talaia construïda pel Gran Maestre Alof de Wignacourt en 1614. Un poble amb essència maltesa!

Muxar i Nadur

Situats a Gozo, aquests peculiars i atractius d'aquests pobles són perfectes per a gaudir de la serenitat de l'illa i dels increïbles enclavaments que permeten prendre fotografies de pel·lícula. Sens dubte, el major atractiu de Muxar és Sanap Cliffs, una àrea satisfeta de vegetació, fauna i flora que ofereix els millors capvespres de tota l'illa.