Les terres fèrtils i salabroses que voregen el centre de la badia de Roses, banyades per les desembocadures dels rius la Muga i Fluvià, formen un territori amb història pròpia que els grecs, primer, i els romans, després, van descobrir ja fa moltes centúries. És ara, en temps de primavera, quan aquest territori mostra la seva màxima esplendor i fa de bon visitar des de qualsevol indret. En una punta d’aquest petit país, hi trobem Castelló d’Empúries, una vila comtal que conserva encara tots els vestigis de la seva capitalitat medieval. Passejar pel centre històric és fer un viatge a través del temps.

A la vila es pot visitar la Basílica de Santa Maria, a més del seu Museu Parroquial, i també altres edificis interessants, com la Cúria-Presó (del segle XIV) amb Museu propi, l’ecomuseu Farinera, l’antiga Llotja de Mar, la Casa Gran, antics convents, restes de muralles o el Pont Vell, entre altres.

Envoltada d’aiguamolls costaners, hi ha la gran Marina d’Empuriabrava, la zona residencial del municipi, genuïna pel seu dissenyi única a Europa. Empuriabrava té més de  quilòmetres de canals navegables, a més d’un port esportiu, el més gran de Catalunya en nombre d’amarratges.

Després de més de mig segle d’existència, aquesta urbanització batega amb forca com a epicentre de moltes activitats de lleure i comercials. Als seus set quilòmetres de platges amples i de sorra, s’hi afegeix la gran oferta lúdica i d’hostaleria que ofereix el municipi castelloní. També hi ha l’aeròdrom, que permet la possibilitat d’arribar a la marina residencial per terra, mar o aire. Empuriabrava és, per la seva situació geogràfica i les seves propostes, un dels centres d’esports d’elit més important de l’estat. No en va, posseeix el segell de Destinació Turística Esportiva.

Castelló d’Empúries es troba dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, que destaca per la gran varietat d’aus que hi nien, al voltant de  espècies. El paisatge, la fauna i la flora fan d’aquest espai natural un dels més rellevants de la Mediterrània. A l’Ecomuseu-Farinera, s’hi pot visitar l’espai Empordana’t, el centre d’interpretació dels tres parcs naturals que hi ha a l’Alt Empordà. Mes cap a Sant Pere Pescador, hi ha les torres del Matà, un observatori privilegiat sobre la badia de Roses i tota la plana empordanesa.