Imagina't que has preparat les vacances durant mesos, i quan arribes a l'aeroport, et comuniquen que el teu vol ha estat cancel·lat. Això és el que passarà a milers de passatgers que viatjaran a finals de juny i principis de juliol amb Ryanair, perquè els tripulants de cabina d'aquesta companyia han decidit convocar una aturada després de la decisió de l'empresa de posar fi a la negociació del primer conveni col·lectiu.

Amb aquesta vaga de Ryanair, la plantilla vol exigir unes condicions de treball dignes i uns drets laborals bàsics que no s'estan complint en tenir la base a Irlanda, i no a Espanya. Per aquesta raó, els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, així com l'1 i 2 de juliol, els TCP secundaran una aturada amb conseqüències devastadores per a molts turistes.

Què faig si m'afecta la vaga de Ryanair?

Ara bé, els passatgers també tenen drets davant d'aquesta vaga de Ryanair, i si el vol ha estat cancel·lat, es podran reclamar indemnitzacions d'entre 250 i 600 euros per trajecte sempre que no s'informi de la cancel·lació 14 dies abans de la sortida programada:

En un vol de fins a 1500 quilòmetres - 250 euros.

Entre 1.500 i 3.500 quilòmetres – 400 euros.

Més de 3.500 quilòmetres – 600 euros.

La compensació es pot veure reduïda en el cas que el retard:

No sigui superior a dues hores en aquells vols de 1.500 quilòmetres de trajecte o menys.

de trajecte o menys. No sigui superior a tres hores en aquells vols intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i en aquells vols d'entre 1.500-3.000 quilòmetres.

quilòmetres i en aquells vols d'entre 1.500-3.000 quilòmetres. No sigui superior a quatre hores per a la resta de vols.

D'altra banda, les quantitats es poden reduir a la meitat si la companyia ofereix un mitjà de transport alternatiu i el retard és inferior a 2, 3 i 4 hores respectivament, i segons la quantitat de quilòmetres que disten entre l'origen i la destinació.

Mentre duri el retard del viatge, l'aerolínia facilitarà menjar i beguda, dues trucades telefòniques o accés al correu electrònic, allotjament en un hotel si cal dormir i transport de l'aeroport a l'hotel.

En cas de vol cancel·lat és important que conservis sempre tota la documentació relacionada amb el vol, bitllet inclòs, perquè aquesta serà la teva gran ajuda perquè la reclamació a qualsevol companyia aèria (no només Ryanair) sigui vàlida.

En el cas que Ryanair no contacti proactivament amb tu per compensar-te pels vols cancel·lats de la vaga de juny/juliol, o que no et convenci la seva solució, pots reclamar directament a la secció de la pàgina web oficial, o bé reclamar a organitzacions que defensen els consumidors.