Halloween ja ha arribat! El dia més aterridor de l'any anima a les ànimes més valentes: algunes es disfressen, altres veuen pel·lícules de por i altres s'acosten als llocs més terrorífics del món per conèixer, de primera mà, com és viure el misteri i la por en primera persona.

Us mostrem deu dels llocs més terrorífics d'Espanya. Alguns associats a misterioses llegendes i altres històries reals que arriben a ser més aterridores que les fictícies.

1 - Belchite (Saragossa)

Aquest poble té moltes històries i llegendes per explicar. Tals són els seus misteris que milers de persones s'acosten a conèixer-lo cada any. La marca de les guerres és visible als seus carrers i edificis esfondrats, abandonats pels mateixos veïns que, cansats, van marxar a altres llocs on viure més tranquils.

La història afirma com les guerres carlistes, la de la independència i la civil van ser l'horror que va acabar amb aquest poble que a principis del segle XX vivia un moment d'auge. D'altra banda, les llegendes narren com les ànimes de milers de combatents caiguts durant la guerra civil segueixen deambulant pels carrers.

2 - Hospital del Tòrax de Terrassa (Barcelona)

L'Hospital del Tòrax de Terrassa era el punt de referència de la cura de tuberculosos durant el segle XX. Un extravagant edifici que mantenia aïllades a les persones que estaven infectades per una malaltia, que en aquells anys, era incurable.

Fa 15 anys es construïa sobre les ruïnes de l'edifici abandonat el Parc Audiovisual de Catalunya, que serviria d'escenari per a múltiples pel·lícules, però sobretot és conegut per albergar l'acadèmia d'Operación Triunfo en les seves tres últimes edicions. Les llegendes expliquen que, si pares bé l'orella, sentiràs els malalts bramant de dolor.

3 - La casa de les set xemeneies (Madrid)

Com totes les grans ciutats, Madrid està repleta de misteris i llegendes. Una de les històries més conegudes és la d'Elena: la seva desaparició, el seu fantasma… una història plena d'amor, assassinats, fills il·legítims i el rei Felip II.

En ple barri de Chueca es troba aquest edifici que en el seu moment va ser una caseta de camp on vivia una de les amants del rei Felip II, la jove Elena. Aquesta va donar a llum una nena just abans de morir de pena, o això és el que narra la història oficial. La llegenda relata una altra història: va ser el mateix rei qui va matar i va sepultar a la seva amant en alguna de les parets de l'edifici.

4 - La Laguna Negra d'Urbión (Sòria)

Los Picos de Urbión contenen aquesta llacuna d'origen glacial que, segons expliquen les llegendes, no té fons. Un monstre viu a les seves profunditats i es menja a tot aquell que es despista. També es diu que podem trobar unes coves que connecten directament amb el mar, tot i que aquest es trobi a més de 200 quilòmetres de distància.

El millor d'aquestes llegendes és com s'han anat transmetent de generació en generació, i el mateix Antonio Machado en el seu relat “Los hijos de Alvargonzález” posa l'accent en com aquesta curiosa llacuna no té fons.

5 - Les coves de Zugarramurdi (Navarra)

La llegenda i la història s'entremesclen en les famoses coves on un dia, fa més de 400 anys, es van amagar les bruixes de Zugarramurdi. Un aquelarre temut a la zona, que practicava rituals, elaborava beuratges i dansava entorn d'una foguera. Tot va acabar amb l'arribada d'una jove francesa que va revelar qui eren les bruixes que formaven aquest temible grup.

Tot i que el poble navarrès va intentar deixar a un costat les llegendes ensenyant al món les impressionants coves que oculta el poble, aquestes històries continuen captivant i atraient a tots els amants del misticisme.

6 - L'Illa de Pedrosa (Cantàbria)

Aquesta illa unida a la península per un únic pont posa la pell de gallina a qui la visita. El seu ambient extremadament tranquil i sinuós no deixa indiferent a cap dels visitants que arriben fins a les seves costes. Molts turistes asseguren haver albirat fantasmes, espectres i haver sentit sons estranys.

Els edificis de l'illa estan abandonats. Aterra l'hospital, que en el seu moment va ser el Sanatori Marítim al qual arribaven els malalts que no volien que trepitgessin terra ferma.

7 - Preventori de La Sabinosa (Tarragona)

Aquest lloc és exemple que no fa falta viatjar molts anys al passat per trobar edificis veritablement aterridors. Actualment, està protegit per dues tanques perquè ningú entri i descobreixi els secrets del seu interior.

Des de fora és el típic edifici abandonat guixat amb grafitis, però les terrorífiques històries que van néixer aquí no són gens comunes. Diuen que si aconsegueixes entrar, podràs escoltar els plors de centenars de nens que van patir abusos en aquest centre en el qual vivien i estudiaven.

8 - Palau de l'Escorial (Madrid)

Tornem a la capital per visitar el famós poble de San Lorenzo del Escorial, llar del Monestir de l'Escorial, la construcció més gran i l'orgull del rei Felip II (el que va matar a la seva amant per ocultar a la seva filla il·legítima i la va enterrar en una de les parets de la Casa de les set xemeneies).

Aquest monestir és un dels llocs més visitats de Madrid i està envoltat de misteri gràcies al fanatisme del rei per les arts místiques. Els secrets d'un gran gos negre que cada nit udola o la biblioteca destinada a la cerca de la pedra filosofal, són alguns dels seus enigmes.

9 - Fàbrica de nines de Segorbe (Castelló)

Les nines de porcellana acostumen a ser un tipus de joguina que genera molta por Si a això li sumem una fàbrica abandonada amb centenars d'aquestes nines sense ulls, braços o cames, tenim el còctel perfecte sumar un nou espai a aquest rànquing terrorífic.

A Segorbe, un poble de Castelló, s'ubica aquesta estranya fàbrica que penja, literalment, d'un fil, ja que moltes prestatgeries estan subjectes per fins cables que les mantenen en peus.

10 - Monestir del Diablo (Sevilla)

Acabem el nostre diabòlic viatge amb una parada a Andalusia, concretament a Carmona, un tranquil poble que posseeix una misteriosa llegenda que remunta a fa 80 anys.

Voltes caigudes, arcs trencats i tota mena d'elements arquitectònics per terra són el panorama de benvinguda quan un arriba a aquesta llar que va acollir a desenes de monjos. Els religiosos van desaparèixer de la nit al dia. La llegenda explica que un monjo es va despertar a mitjan nit i es va acostar al rebost, però en arribar-hi es va trobar a tots els seus germans penjats morts dels ganxos de la carn, amb el diable al seu costat animant-lo a fugir i a explicar a tothom el que havia passat.